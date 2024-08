US Open 2024 w Polsat Box Go. Polacy wracają na nowojorskie korty Flushing Meadows

Polsat Box Go pokaże w kanałach Eurosport startujące właśnie US Open 2024 z udziałem najlepszej tenisistki świata - Igi Świątek, siódmym w światowym rankingu ATP Hubertem Hurkaczem oraz Magdą Linette, Magdaleną Fręch i debiutującym w US Open Maksem Kaśnikowskim. Pierwszy po tegorocznych igrzyskach olimpijskich turniej wielkoszlemowy można oglądać w Polsat Box Go online i mobilnie na dowolnym urządzeniu.

Tradycyjnie spotkania US Open rozgrywane będą na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. W singlu kobiet US Open 2024 zagra Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch. W grze pojedynczej mężczyzn zobaczymy Huberta Hurkacza i Maksa Kaśnikowskiego. Już pierwszego dnia na korty wyjdą: Magdalena Fręch (mecz z Greet Minnen), Magda Linette (z Ivą Jovic) i debiutujący w Wielkim Szlemie Maks Kaśnikowski (zagra z Pedro Martinezem).

ZOBACZ TAKŻE: Nie mogli czekać, ważne ogłoszenie o Świątek już padło. Wszystko przez US Open

Wszystkie oczy w najbliższych dniach skierowane będą też na ubiegłorocznych zwycięzców, którzy będą bronić tytułów. W poprzednim sezonie w singlu mężczyzn triumfował Serb Novak Djoković, w grze pojedynczej kobiet Amerykanka Cori Gauff.

W 2023 roku Iga Świątek odpadła z US Open w 4. rundzie po przegranej z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Magda Linette pożegnała się z rywalizacją po drugiej rundzie meczu z Jennifer Brady z USA. Magdalena Fręch w 2. rundzie musiała uznać wyższość Czeszki Karoliny Muchovej, Hubert Hurkacz – Brytyjczyka Jacka Drapera (także po 2.rundzie).

Terminarz gry pojedynczej kobiet i mężczyzn w turnieju wielkoszlemowym US Open 2024:

26.08 (poniedziałek) - 1. runda

27.08. – 28.08 (wtorek, środa) - 2. runda

29.08 – 30.08 (czwartek, piątek) - 3. runda

31.08 – 1. 09 (sobota, niedziela): 4. runda

2-3.09 (wtorek, środa): ćwierćfinały

4.09 (środa): półfinał kobiet

5.09 (czwartek): półfinał mężczyzn

6.09 (sobota): finał kobiet

7.09 (niedziela): finał mężczyzn

Największe wydarzenia sportowe w Polsat Box Go

Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych: z rodziny Polsat Sport Premium (Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA, Liga Narodów UEFA, kwalifikacje do piłkarskich MŚ 2026 i ME 2028, Wimbledon, ATP Masters 1000, ATP 500, Diamentowa Liga, gale UFC oraz wiele innych) i Polsat Sport (PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w siatkówce, ORLEN Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej oraz wiele innych), Eleven Sports (hiszpańska LaLiga EA Sports, belgijska Jupiler Pro League, PGE Ekstraliga), Eurosport 1 i 2 (turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, igrzyska olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe), Motowizja (sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX) i wielu innych. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.

Informacja prasowa