Hubert Hurkacz i Jordan Thompson zmierzą się w spotkaniu drugiej rundy tenisowego turnieju US Open. Kiedy mecz Hurkacz - Thompson? O której godzinie Hurkacz - Thompson w US Open?

We wtorek Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Najlepszy polski tenisista wygrał w trzech setach z Kazachem Timofiejem Skatowem. Tego samego dnia awans do kolejnej rundy wywalczył Thompson, który z kolei ograła w trzech setach Constanta Lestienne'a.

Do tej pory Hurkacz i Thompson nie mieli okazji ze sobą rywalizować. Spotkanie na US Open będzie więc pierwszym bezpośrednim starciem Polaka i Australijczyka.

Hurkacz - Thompson. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Thompson na US Open? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani tenisa. Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnej rozpiski, jeśli chodzi o mecze drugiej rundy. Gdy tylko pojawi się informacja na temat tego, kiedy i o której jest mecz Hurkacz - Thompson, poinformujemy o tym w tekście.

BS, Polsat Sport