Iga Świątek i Ena Shibahara zmierzą się w spotkaniu drugiej rundy tenisowego turnieju US Open. Kiedy mecz Świątek - Shibahara? O której godzinie Świątek - Shibahara w US Open?

We wtorek Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Rozstawiona z numerem jeden polska tenisistka wygrała w dwóch setach z Rosjanką Kamillą Rachimową. Tego samego dnia awans do kolejnej rundy wywalczyła Shibahara, która z kolei ograła w trzech setach Darię Saville.

Do tej pory Świątek i Shibahara nie miały okazji ze sobą rywalizować. Spotkanie na US Open będzie więc pierwszym bezpośrednim starciem Polki i Amerykanki.

Świątek - Shibahara. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Shibahara na US Open? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani tenisa. Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnej rozpiski, jeśli chodzi o mecze drugiej rundy. Gdy tylko pojawi się informacja na temat tego, kiedy i o której jest mecz Świątek - Shibahara, poinformujemy o tym w tekście.

