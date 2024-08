We wtorkowe popołudnie Wojciech Szczęsny poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery. Decyzja bramkarza stanowiła niemałe zaskoczenie dla opinii publicznej. Głos w tej sprawie postanowił zabrać Michał Probierz. Selekcjoner reprezentacji Polski zwrócił się do 34-latka poprzez wpis na platformie X.

"Wojtek, dziękuję za wszystko. Szkoda, ale ja doskonale rozumiem potrzebę przejścia przez życie na własnych zasadach. Zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć na boisku i poza nim. Powodzenia i do zobaczenia!" - napisał szkoleniowiec. Przypomnijmy, że po Euro 2024 Szczęsny zrezygnował z dalszych występów w narodowych barwach. Później jednak pojawiały się pogłoski, że doświadczony golkiper może jeszcze zmienić zdanie w tej kwestii. Decyzja o zakończeniu kariery definitywnie przecięła te spekulacje.

ZOBACZ TAKŻE: Kilkanaście lat w wielkiej piłce. Tak zmieniał się Wojciech Szczęsny

Wojtek dziękuję za wszystko. Szkoda, ale ja doskonale rozumiem potrzebę przejścia przez życie na własnych zasadach. Zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć na boisku i poza nim. Powodzenia i do zobaczenia! pic.twitter.com/ZJWZf8tcak — Michał Probierz (@ProbierzMichal) August 27, 2024

W swojej bogatej przygodzie z piłką Szczęsny bronił barw m.in. Arsenalu, Romy i Juventusu. Do jego największych osiągnięć należą trzy tytułu mistrza Włoch, po które sięgnął ze "Starą Damą". Do tego 84 razy wystąpił w reprezentacji Polski. Z kadrą narodową uczestniczył w czterech mistrzostwach Europy i dwóch mundialach.

Przypomnijmy, że kilkanaście dni temu Szczęsny rozwiązał kontrakt z Juventusem. Barwy drużyny z Turynu przywdziewał przez ostatnie siedem lat. Wiele wskazywało na to, że Polak będzie kontynuował karierę w jednym z czołowych europejskich klubów lub ewentualnie przeniesie się na Bliski Wschód. Ostatecznie jednak postanowił, że nie dołączy do żadnego nowego zespołu. We wtorek 27 sierpnia ogłosił zakończenie profesjonalnej kariery piłkarskiej.