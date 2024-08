Napastnik z ligi hiszpańskiej dołącza do Górnika. Kolejny ofensywny transfer zabrzańskiego klubu

Ekstraklasowy Górnik Zabrze wypożyczył do końca sezonu 30-letniego tureckiego napastnika Sinana Bakisa z 2-ligowego hiszpańskiego Realu Saragossa – poinformował klub. Jest dziewiątym piłkarzem pozyskanym przez zabrzan latem.

„Potrzebowaliśmy napastnika i od kilku tygodni nasze działania skupiały się przede wszystkim na tej pozycji. Mimo że na pierwszy rzut oka wydawał się to trudny ruch do wykonania, skontaktowaliśmy się z agentem Sinana i okazało się, że istnieje jednak szansa pozyskania go. Następnie ustaliliśmy warunki z Saragossą. Dział sportu wykonał bardzo dobrą pracę. Oczywiście, w dalszym ciągu bardzo mocno liczmy na Olką Buksę i wierzymy, że ten ruch wydatnie wypłynie na jego rozwój” – ocenił dyrektor sportowy Górnika Łukasz Milik.

Bakis urodził się w Niemczech i tam zaczął futbolową przygodę. Ma na koncie występy w klubach tureckich, austriackiej Admirze Wacker Moedling i holenderskim Haraclesie Almelo.

Prowadzony przez trenera Jana Urbana Górnik w sześciu kolejkach zdobył osiem punktów (po dwa zwycięstwa, remisy i porażki).

21-letni Aleksander Buksa w poprzednim sezonie występował w zespole austriackiej elity WSG Tirol. Młodszy brat reprezentanta Polski Adama podpisał latem trzyletnią umowę z Górnikiem, który wykupił go z włoskiego FC Genua (w Austrii grał na wypożyczeniu).

