Hubert Hurkacz zagra z Timofiejem Skatowem w swoim pierwszym meczu tegorocznego US Open. Czy Polak zamelduje się w drugiej rundzie? Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Timofiej Skatow na Polsatsport.pl.

US Open to ostatni z "Wielkich Szlemów" w roku. Tytułu bronić będzie Novak Djokovic, który w wielkim finale wygrał 6:3, 6:2, 7:6 z reprezentującym gospodarzy Benem Sheltonem. W tym roku Serb również stawiany jest w roli faworytów. Chęć na zwycięstwo mają też na pewno Carlos Alcaraz, który rozegrał słaby turniej w Cincinnati oraz wciąż powracający do gry Jannik Sinner.

Hurkacz w ostatnim czasie ma sporo problemów zdrowotnych. Dość powiedzieć, że skreczował po pierwszym secie rywalizacji w Francesem Tiafoem w turnieju w Cincinnati, a wcześniej zrezygnował z udziału w igrzyskach olimpijskich z powodu kontuzji kolana, której nabawił się podczas Wimbledonu. Najlepszy polski tenisista w wywiadach podkreśla, że nie jest w najlepszej formie.

W ubiegłym roku wrocławianin odpadł z US Open w drugiej rundzie po porażce z Jackiem Draperem. Będzie to więc kolejna okazja dla Polaka, by zyskać wiele cennych dla rankingu ATP punktów. Obecnie Hurkacz plasuje się w tym notowaniu na siódmej pozycji.

By jednak myśleć o poprawie swojego miejsca, Polak musi pokonać Timofieja Skatowa. Kazach znalazł się w drabince głównej dzięki świetnej postawie w kwalifikacjach. By wygrać z Hurkaczem, po raz kolejny będzie musiał pokazać się z bardzo dobrej strony.



Tradycja amerykańskiego "Szlema" sięga 1881 roku. Od 1978 roku rywalizacja toczy się na kortach w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. W 2023 roku pula nagród dla uczestników wyniosła 65 milionów dolarów.



