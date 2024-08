Kurek powiedział to przed startem sezonu. Nawet tego nie ukrywał

"Czuję się na siłach, aby trenować. Gdybym potrzebował dłuższego odpoczynku, to bym jeszcze nie przyjechał do Kędzierzyna-Koźla, tylko poprosił o dłuższy urlop" - powiedział Bartosz Kurek, siatkarz występującej w PlusLidze ZAKSY.

Jak dodał, kędzierzyński zespół trenuje prawie w komplecie, jedynie bez podstawowego libero. Jest nim Erik Shoji, który przebywa jeszcze w USA.

Kurek nie ma jeszcze opinii na temat, czy srebrny medal igrzysk olimpijskich zdobyty w Paryżu przez polskich siatkarzy (z jego udziałem) należy traktować jako sukces czy można czuć niedosyt.

"Wiem tylko tyle, że jestem dumny z chłopaków, całej ekipy, z tego co zbudowaliśmy przez trzy lata (od poprzednich igrzysk - PAP)" - powiedział reprezentant Polski, który przez sezonem 2024/25 ponownie przyszedł do Zaksy.

Nie wie on też, na co stać jego nową drużynę, w której doszło do rewolucji kadrowej, w zbliżających się rozgrywkach.

"Nie odbyłem jeszcze jednego pełnego treningu czysto siatkarskiego z kolegami z drużyny. Na razie grupa, która wróciła z igrzysk pracuje mocno fizycznie. Te pierwsze dni przygotowań są pełne optymizmu, ale później rzeczywistość to zweryfikuje" - powiedział zawodnik podczas środowego spotkania z dziennikarzami.

"Poznajemy się, a ja także po raz kolejny miasto. Nie ukrywam, wiele się zmieniło w Kędzierzynie-Koźlu przez te kilkanaście lat. Przyznam, że czuję jeszcze większe zainteresowanie mieszkańców siatkówką, zespołem niż to co zapamiętałem. Teraz kibiców Zaksy można spotkać na każdym kroku" - powiedział atakujący, który urodził się w Wałbrzychu, a grał w kędzierzyńskim zespole w latach 2005-2008.

Sezon 2023/24 ZAKSA zakończyła w ekstraklasie na 10. miejscu. Zbliżający rozpocznie 14 września wyjazdowym pojedynkiem z PGE Projektem Warszawa. W hali "Azoty" po raz pierwszy zagra 21 września. Wówczas jej rywalem będzie Steam Hemarpol Norwid Częstochowa.

