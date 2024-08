Pierwsze starcie pomiędzy Jagiellonią a Ajaxem w eliminacjach Ligi Europy zakończyło się dominacją holenderskiego zespołu. Mimo wczesnego prowadzenia polskiej drużyny, goście szybko przejęli kontrolę nad meczem, wygrywając go wynikiem 4:1. Bohaterem Ajaxu został napastnik Chuba Akpom, który zdobył hat-tricka.

- Dziś jesteśmy w tym miejscu. Jedyne co mogę obiecać, to że będziemy bardzo ciężko pracować na to, żeby podnosić nasz poziom i w przyszłości z takimi rywalami rywalizować skuteczniej. To będzie świadczyło, że idziemy w dobrą stronę, życzyłbym sobie i wszystkim, by takich meczów grać w życiu więcej - powiedział po meczu szkoleniowiec mistrza Polski Adrian Siemieniec.

W poprzedniej rundzie kwalifikacji "Jaga" mierzyła się z norweskim Bodo/Glimt. Po pierwszym wyrównanym, ale przegranym wynikiem 0:1 meczu, Białostoczanie musieli odrabiać straty w spotkaniu wyjazdowym. Mimo dobrego początku, później było tylko gorzej, a Jagiellonia ostatecznie uległa Bodo 1:4.

ŁO