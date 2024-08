W spotkaniu na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana Wisła przegrała z Cercle Brugge 1:6. Zespół z Belgii od pierwszych minut przejął inicjatywę, szybko zdobył dwie bramki, a później konsekwentnie powiększał przewagę. Honorową bramkę dla drużyny z Krakowa zdobył w końcówce Angel Rodado.

- Ten dzień nie był dla nas udany i to sroga lekcja futbolu dla nas. To był zupełnie inny poziom niż ten, który obecnie reprezentujemy. To o co mam pretensje, to że za łatwo straciliśmy gole. Mam tu na myśli drugą i czwartą bramkę. Wysoka porażka boli. Nie byliśmy w stanie dotrzymać kroku. Jedynie kibice utrzymali europejski poziom i cały czas na wspierali, a ta porażka też była dla nich bolesna - powiedział po meczu w Krakowie Kazimierz Moskal - trener Wisły.

Wisła Kraków zapewniła sobie awans do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji po świetnym dwumeczu ze Spartakiem Trnawa, rozstrzygniętym w rzutach karnych. "Biała Gwiazda" przegrała pierwszy mecz w Trnawie 1:3, lecz na własnym stadionie wygrała 3:1, co doprowadziło do dogrywki, a potem do niesamowitego konkursu rzutów karnych, który trwał aż 14 serii. Polski zespół okazał się w nim lepszy zwyciężając 12-11.

Rewanżowy mecz pomiędzy Cercle Brugge a Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 20:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

ŁO/PAP