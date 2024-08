Startuje VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa

Już od czwartku na boisko w Wilanowie wybiegną pary plażowe z całego świata. Startuje dobrze znany i ceniony przez zawodników z wielu krajów VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa. Zainteresowanie zagranicznych duetów męskim turniejem było na tyle duże, że w kwalifikacjach wystartuje tylko jedna polska para.

W sumie do turnieju męskiego VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa zgłosiło się 41 duetów z całego świata. Dwie polskie pary Piotr Ilewicz i Tomasz Wołoszuk oraz Maciej Kałuża i Damian Gościański na swoją szansę czekały na liście rezerwowej. Jak okazało, nie otrzymają szansy gry w kwalifikacjach. Dwójki zagraniczne, wyżej notowane w rankingu, chętnie przybyły do Wilanowa i nie zwolniły potencjalnych miejsc w walce o turniej główny.

Dlatego też w czwartek na Plaży Wilanów będzie można oglądać tylko jedną biało-czerwoną parę Robert Kozłowski i Maciej Opiela. Polacy w kwalifikacjach zagrają dzięki dzikiej karcie.

ZOBACZ TAKŻE: Drzyzga ledwo zmienił klub, a tu gruchnęła informacja. Aż trudno uwierzyć!

Wśród duetów, które będą rywalizować o cztery miejsca w turnieju głównym, są m.in. dobrze znani w Polsce Czesi Jan Mrkous i Frantisek Pihera, trzy pary z Łotwy, czy też reprezentanci Japonii Ryo Tatsumi i Shiro Furuta. W kwalifikacjach wystąpi w sumie 16 teamów, które rozegrają dwanaście spotkań. Spoglądając na listę startową, można spodziewać się ciekawej i długiej rywalizacji.

- Wilanowski piasek słynie z tego, że trudno się po nim chodzi, a co dopiero gra. Zatem, będąc nieprzygotowanym, lepiej nie przyjeżdżać - przyznał przed VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa Tomasz Jaroszczak. On wspólnie z Jarosławem Lechem miejsce w turnieju głównym ma zapewnione. W podobnej sytuacji są też inne polskie pary: Maciej Rudol i Michał Korycki, Igor Ciemachowski i Piotr Groszek oraz Andrzej Paszkowski i Marcin Chiniewicz.

Wszystkie te duety rozpoczną rywalizację w turnieju w piątek. Warto przypomnieć, że Michał Korycki w wilanowskim wydarzeniu dwa lata temu miał okazję wskoczyć na podium. Wspólnie z Michałem Kądziołą wywalczył brązowy medal, który był jego pierwszym międzynarodowym trofeum. W turnieju głównym nie zabraknie też norweskiej dwójki Marcus Mol i Gladsoy Jo Sunde. Duet z północy Europy zna już smak triumfu na Plaży Wilanów.

Pierwszy mecz eliminacyjny w czwartek zaplanowano na godzinę 9:00, a rozgrywki potrwają do wieczora. O ostatnie miejsce w main draw pary zagrają o godz. 18:40. Pierwszy mecz reprezentantów Polski zaplanowano na godzinę 14:00.

Informacja prasowa