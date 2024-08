Szczegóły przedstawiono w trakcie konferencji prasowej, zorganizowanej na gdańskim obiekcie.

- Gdańsk to miasto z bogatą tradycją sportową. Na bursztynowym stadionie odbywały się wydarzenia takiej rangi jak mistrzostwa Europy w 2012 roku czy finał Ligi Europy w 2021 roku - przypomniała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Dodała, że na stadionie swoje mecze rozgrywali również piłkarze reprezentacji Polski.

- Teraz nasza gdańska arena stanie się narodowym stadionem reprezentacji polskich piłkarek - oznajmiła.

Zapewniła, że dzięki umowie podpisanej z PZPN, gdański stadion odegra kluczową rolę w rozwoju i promocji kobiecego futbolu w Polsce.

Prezes PZPN Cezary Kulesza podkreślił, że rozwój kobiecego futbolu to jeden z czterech głównych filarów w strategii federacji.

- Stwarzamy jak najlepsze warunki do tego, by kobieca piłka nożna zyskała należne jej zainteresowanie i prestiż. Stąd decyzja o organizacji mistrzostw Europy do lat 19 w 2025 roku, a także mistrzostw świata do lat 20 rok później - podał.

Wyjaśnił, że za wyborem gdańskiego stadionu dla kadry Polski kobiet stały m.in. reprezentantki i ich selekcjonerka Nina Patalon, które pozytywnie wypowiadały się na temat areny.

Dodał, że umowa została podpisana na trzy lata. W jej ramach na gdańskim stadionie będą rozgrywane mecze reprezentacji. Z kolei treningi będą się odbywały także na innych stadionach zlokalizowanych w Gdańsku.

Miasto Gdańsk, stadion Polsat Plus Arena Gdańsk i Polski Związek Piłki Nożnej nawiązują strategiczną współpracę, na mocy której przez najbliższe trzy lata stadion stanie się oficjalnym domem reprezentacji Polski kobiet. 🇵🇱🏟️ pic.twitter.com/GADnHXIScO — Łączy nas piłka kobieca (@laczynaskobieca) August 30, 2024

Nina Patalon, która jest również Koordynatorką Szkolenia Piłki Nożnej Kobiet PZPN, podkreśliła, że drużyna narodowa kobiet zyskała swój nowy dom, ale także niesamowity prestiż.

- Dom to jest coś, co zawsze będzie nam się dobrze kojarzyło. To jest miejsce, do którego będziemy mogły przyjeżdżać, gdzie będziemy znały każdy fragment trawy i miały możliwość optymalnie przygotować się do każdego meczu. To tylko będzie nas w pewien sposób upewniało, że jesteśmy dobrze przygotowane, żeby z każdym rywalizować – powiedziała selekcjonerka reprezentacji.

Dodała, że od teraz Gdańsk będzie kojarzył się z piłką kobiecą, a wszyscy kibice będą z nimi.

- To kolejny krok w rozwoju piłki nożnej kobiet w Polsce i kolejna inicjatywa PZPN, która potwierdza, że "czas na nas!" - podkreśliła.

W trakcie konferencji podano, że pierwszy mecz reprezentacji Polski kobiet odbędzie się 29 października o godz. 18. Zawodniczki na gdańskim stadionie zmierzą się z reprezentacją Rumunii w barażach o Euro 2025.

Przedstawiciele PZPN podali, że mają ambitny cel pobić rekord frekwencji na meczu kobiecej reprezentacji. Ten aktualny, wynoszący 8011 widzów, został ustanowiony 17 września 2021 roku na meczu Polska - Belgia, który odbył się... na stadionie w Gdańsku.

RI, PAP