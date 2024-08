Z Zawiercia do Ankary! Siatkarski mistrz olimpijski oficjalnie w nowym klubie

Po trzech sezonach gry w PlusLidze, Trevor Clevenot przenosi się do ligi tureckiej. Klub Ziraat Bankasi Ankara oficjalnie przedstawił mistrza olimpijskiego jako swojego nowego siatkarza.

Trevor Clevenot (rocznik 1994) to dwukrotny mistrz olimpijski z reprezentacją Francji. Przyjmujący grał w Spacer's de Toulouse, następnie przeniósł się do Italii, gdzie reprezentował barwy klubów Pallavolo Piacenza (2016–18), Revivre Milano (2018–20) oraz Gas Sales Bluenergy Piacenza (2020–21).

Później trafił do PlusLigi, gdzie przez dwa sezony grał w Jastrzębskim Węglu (2021–23), a jeden w Aluron CMC Warcie Zawiercie (2023–24). To był bardzo owocny okres, bo Clevenot na polskich parkietach wywalczył mistrzostwo (2023) i dwa wicemistrzostwa kraju (2022, 2024), a także Puchar (2024) i dwa Superpuchary (2021, 2022); z jastrzębianami awansował do finału Ligi Mistrzyń 2023.

Po bardzo udanych igrzyskach olimpijskich w Paryżu, francuskiego przyjmującego czeka nowe wyzwanie. Po raz pierwszy w karierze zagra w lidze tureckiej. Będzie jedną z gwiazd klubu Ziraat Bankasi Ankara, w którym w przyszłym sezonie zagrają również m.in. Matthew Anderson i Toncek Stern.