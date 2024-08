Klaudia Zwolińska znów ze złotem! Świetna postawa srebrnej medalistki IO

W sobotę w Krakowie rozpoczęły się mistrzostwa Polski w slalomie kajakowym i kayak crossie. Eliminację w konkurencji K-1 kobiet wygrała Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska w Paryżu, która jutro będzie główną faworytką do zwycięstwa w kajaku i kanadyjce. Już w pierwszym dniu MP wraz z koleżankami sięgnęła za to po drużynowe triumfy w K-1 i C-1. – Utrzymujemy złotą passę – mówi Zwolińska, która tak jak przed rokiem, chce zakończyć krajowy czempionat z pięcioma złotymi medalami.

Blisko 80 zawodników z 11 klubów stanęło do rywalizacji w 76. edycji MP w slalomie kajakowym w Krakowie. W stawce uczestników imprezy w stolicy Małopolski nie brakowało medalistów MŚ, ME czy uczestników igrzysk olimpijskich, m.in. Mateusza Polaczyka, Dariusza Popieli, Aleksandry Stach czy Natalii Pacierpnik. Ze startu w krajowym czempionacie, z uwagi na drobny uraz zrezygnował natomiast Grzegorz Hedwig.

– Grzesiek powinien być natomiast do dyspozycji podczas wrześniowych PŚ w Ivrei i La Seu d’Urgell – powiedział Jakub Chojnowski, trener główny reprezentacji Polski w slalomie kajakowym i kayak crossie.

W gronie startujących w MP w Krakowie nie zabrakło oczywiście wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża, Klaudii Zwolińskiej, która przed rokiem aż pięciokrotnie stawała na najwyższym stopniu podium. W sobotnie przedpołudnie liderka polskiej kadry nie miała sobie równych w koronnej konkurencji K-1, wygrywając pierwszą kwalifikację z wielką przewagą nad drugą Stach i trzecią Pacierpnik. W kanadyjkach Zwolińska musiała jednak uznać wyższość Stach i jutro to zapewne między nimi rozegra się kwestia tytułu mistrzyni kraju.

– O dziwo jest to jeden z najcięższych startów, bo fizycznie nie jestem gotowa, nie zdążyłam jeszcze odpocząć po igrzyskach. Na głowie miałam wiele innych fajnych rzeczy, ale nie narzekam. Na MP jest skumulowanych kilka konkurencji, więc praktycznie start mam co chwilę. Październik poświęcę na odpoczynek – skomentowała Zwolińska.

Nieoczekiwanie dopiero siódma w K-1 była Hanna Danek, tegoroczna mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata juniorek, zaś tuż przed nią uplasowała się Dominika Brzeska z kadry U-23.

– Nie był to mój dobry przejazd. Popełniłam wiele błędów, ale na szczęście są to tylko kwalifikacje i mam nadzieję, że w niedzielę będzie zdecydowanie lepiej – tłumaczyła Danek, która w sobotę startowała też w kanadyjce indywidualnie i drużynowo.

Wspólnie ze Zwolińską i Katarzyną Liber, reprezentując Start Nowy Sącz, wywalczyły tytuł mistrzyń kraju w C-1. Z kolei w drużynie w K-1 była najlepsza w drużynie ze Zwolińską i Brzeską.

– C-1 to moja poboczna konkurencja, nie trenuję jej na co dzień, a jedynie parę razy w roku. Ten złoty medal daje nam motywację do dalszych działań. Klaudia Zwolińska to jest całkowicie inny poziom. Jest znakomitą olimpijką, świetnie „czyta” wodę, bardzo dobrze płynęło się z tak mocną koleżanką. Pokazuje nam trasę, jakie ruchy wykonać, a to zawsze doskonałe przeżycie – argumentowała 17-latka.

Danek i Brzeska, jak również pozostali kadrowicze z grupy młodzieżowej i juniorskiej pozostają podczas tego weekendu pod baczną obserwacją sztabów szkoleniowych reprezentacji. Ozdobą imprezy był występ właśnie Danek, która została mistrzynią Europy w K-1.

– MP zawsze są ważną imprezą, ścigamy się o tytuły najlepszych w kraju. Kadra U-23 i juniorska praktycznie kończą już sezon. Dla młodzieżowców to też walka o medale MP w ich kategorii wiekowej, a juniorzy mają jeszcze w planie start w Turnieju Nadziei Olimpijskich pod koniec września – zaznaczył Maciej Okręglak, trener kadry narodowej U-23 i Startu Nowy Sącz.

Większych problemów z przygotowaną trasą na krakowskim torze Kolna nie miał również Polaczyk. Nasz olimpijczyk z Londynu i Paryża z rezultatem 90.19 wygrał eliminacje kajakarzy, a drugie miejsce zajął Popiela. O medale w niedzielnym finale powalczą z pewnością Michał Pasiut i Jakub Brzeziński, którzy w kwalifikacjach osiągnęli trzeci i czwarty wynik.

Niespodzianek nie było także w męskich kanadyjkach. Kwalifikacje w C-1 wygrał Michał Wiercioch, drugi był ubiegłoroczny mistrz Szymon Nowobilski, a trzeci junior Krzysztof Książek. Partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest Lotto.

– To jest właśnie prawdziwy slalom: odnaleźć się po błędzie i dojechać do końca. Jeśli chodzi o całą trasę, to jest troszeczkę bardziej wymagająca niż zwykle, ale też podchodziliśmy do tego z dystansem, mając na uwadze jutrzejszy, najważniejszy start. Kwalifikacje służą wyłącznie do tego, aby dostać się do kolejnego etapu – podkreślił Wiercioch.

W sobotnie popołudnie na Kolnej rozgrywano też konkurencje drużynowe, a najwięcej powodów do radości miał Start Nowy Sącz. Klub, który w zeszłym roku nie miał sobie równych w klasyfikacji medalowej, w sobotę zwyciężył w drużynowych rywalizacjach pań, a z kolei męskie konkurencje padły łupem innych ekip. Drużynowe mistrzostwo kraju w K-1 wywalczyli slalomiści Pienin Szczawnica, a w C-1 najlepsi byli zawodnicy AZS AWF Kraków.

W niedzielę drugi, ostatni dzień MP w slalomie kajakowym i kayak crossie. Od godziny 8:00 zostaną rozegrane półfinały i finały w K-1 i C-1, a o 15:15 rozpocznie się rywalizacja w kayak crossie.

Sobotnie wyniki 76. MP w slalomie kajakowym w Krakowie

Konkurencje indywidualne

Kobiety

K-1: 1. Klaudia Zwolińska (Start Nowy Sącz) – 104.82, 2. Aleksandra Stach (KKK Kraków) –115.63, 3. Natalia Pacierpnik (KKK Kraków) – 118.36

C-1: 1. Aleksandra Stach (KKK Kraków) – 116.62, 2. Klaudia Zwolińska (Start Nowy Sącz) – 116.81, 3. Katarzyna Liber (Start Nowy Sącz) – 125.57

Mężczyźni

K-1: 1. Mateusz Polaczyk (Zawisza Bydgoszcz) – 90.19, 2. Dariusz Popiela (Start Nowy Sącz) – 93.62, 3. Michał Pasiut (AZS AWF Kraków) – 94.38

C-1: 1. Michał Wiercioch (AZS AWF Kraków) – 103.80, 2. Szymon Nowobilski (Start Nowy Sącz) – 105.73, 3. Krzysztof Książek (KKK Kraków) – 107.83)

Konkurencje drużynowe

Kobiety

K-1: 1. Start Nowy Sącz (Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska, Hanna Danek) – 132.32, 2. KKK Kraków (Aleksandra Stach, Natalia Pacierpnik, Zuzanna Cecurska) – 148.18, 3. AZS AWF Kraków (Jessica Duc, Julia Dziadosz, Zuzanna Kulig) – 154.73

C-1: 1. Start Nowy Sącz (Klaudia Zwolińska, Hanna Danek, Katarzyna Liber) – 150.08, 2. Pieniny Szczawnica (Martyna Bednarczyk, Aleksandra Dusik, Sandra Maciąga) – 285.45, 3. KKK Kraków (Aleksandra Stach, Daria Garbarz, Zuzanna Cecurska) – 297.85

Mężczyźni

K-1: Pieniny Szczawnica (Krzysztof Majerczak, Mikołaj Mastalski, Kacper Majerczak) – 119.08, 2. AZS AWF Kraków (Michał Pasiut, Jakub Brzeziński, Jacek Brański) – 119.98, 3. KKK Kraków (Tadeusz Kuchno, Marek Kulczycki, Marcin Kościukiewicz) – 121.93

C-1: 1. AZS AWF Kraków (Michał Wiercioch, Filip Leśniak, Igor Puczel) – 135.52, 2. KKK Kraków (Krzysztof Książek, Szymon Sowiźrał, Marcin Kościukiewicz) – 136.67, 3. Start Nowy Sącz (Szymon Nowobilski, Marcel Leśniak, Piotr Biernat) – 142.93

