20 medali Polaków! Co za mistrzostwa świata

W portugalskim Montemor-o-Velho zakończyły się Akademickie Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Polacy popłynęli znakomicie, a do kraju przywiozą 20 medali, w tym dwa w maratonie kajakowym. – Osiągnęliśmy lepszy wynik, niż zakładaliśmy – podkreśla Tomasz Szwed, trener naszej reprezentacji.

Sobotnie zawody rozpoczęły się znakomicie, bo od… trzech brązowych medali dla Polaków! Najpierw trzeci na metę w K-1 przypłynął Mikołaj Walulik z Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, a za chwilę w tej samej konkurencji sukces powtórzyła Weronika Marczewska (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy). W C-1 natomiast brąz przypadł Gracjanowi Michalakowi z Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

ZOBACZ TAKŻE: Gol Roberta Lewandowskiego zadecydował! Drugie zwycięstwo Barcelony

– To dla mnie i trenerów duże zaskoczenie – mówi Walulik. – W rankingu miałem dopieropiąty czas i nie spodziewałem się, że wjadę na trzecie miejsce. To był mój bieg życia na 500metrów. Jestem zaskoczony poziomem tych zawodów, który jest zdecydowanie większy, niż dwa lata temu w Bydgoszczy.

– Bieg był bardzo ciężki. Już myślałem, że zabraknie mi sił, ale to, co wypracowałem na środku wyścigu wystarczyło. Wywalczyłem medal na każdym dystansie, na którym startowałem, więc te mistrzostwa mogę zaliczyć do udanych – dodaje Michalak.

Kolejny medal dołożyli Wojciech Pilarz i Wiktor Leszczyński, czyli zawodnicy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W K-2 zdobyli srebro, a to wciąż nie był koniec. Brązowy medal w K-4 wywalczyły Zuzanna Błażejczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Anna Mielnik (Politechnika Opolska), Julia Krajewska i Marczewska (obie WSG Bydgoszcz).

Przyszedł też czas na kolejne złote medale. Wywalczyły je osady K-4 (Piotr Morawski z Politechniki Opolskiej, Pilarz, Leszczyński i Jarosław Kajdanek z Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu), męska C-2, czyli Adrian Kłos (WSG Bydgoszcz) i Michalak oraz żeńska C-2 - Katarzyna Szperkiewicz (WSG Bydgoszcz) i Patrycja Mendelska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Poznaniu).

– To był bardzo przyjemny wyścig, komfortowy. Przyjechałyśmy tutaj po to złoto i chciałyśmy poczuć się w tym wyścigu. Na pewno będziemy ten medal długo i dobrze wspominać. Jesteśmy mocną, doświadczoną dwójką, za nami już wiele wyścigów. Liczyłyśmy na piękny

wyścig i to spełnienie marzeń, że razem kończymy ten sezon złotym medalem – mówią Szperkiewicz i Mendelska.

Na koniec startów sprinterskich kibice mogli podziwiać osady mieszane. Oczywiście Polacy również wywalczyli medale. W kategorii C-2 drugie miejsce zdobyli Szperkiewicz i Kłos, a w K-2 Morawski i Mielnik brąz. Dodajmy, że w sobotę Mendelska startowała jeszcze w C-1, a

na metę przypłynęła piąta. Tę samą lokatę wywalczyły Błażejczak i Julia Górska (WSG Bydgoszcz) w K-2.

Łącznie w zawodach sprintu kajakowego w Akademickich Mistrzostwach Świata Polacy zdobyli aż 18 medali, czyli najwięcej ze wszystkich reprezentacji. Bilans sześciu złotych, pięciu srebrnych i siedmiu brązowych dał też drugie miejsce w klasyfikacji medalowej.

– Osiągneliśmy lepszy wynik, niż zakładaliśmy i wszyscy są bardzo zadowoleni. Tak naprawdę większość zawodników kończy z medalami. Występ całej reprezentacji jest na plus. Poziom był wyższy, niż się spodziewałem. Nie zabrakło zawodników i zawodniczek, którzy jeszcze w ubiegłym roku zdobywali medale na młodzieżowych mistrzostwach Europy i świata. Trzeba było mocno się wysilić, żeby wywalczyć krążek. Klimat zawodów akademickich też jest specyficzny. Jest koncentracja na starcie, ale poza zawodami można się zintegrować czy pobawić. To naprawdę fajna idea te mistrzostwa wypadły naprawdę dobrze – mówi Tomasz Szwed, trener naszych zawodników.

Na koniec całej imprezy odbył się jeszcze maraton kajakowy. W męskiej kategorii C-1 niespodzianki nie było, bo wygrał… Eryk Wilga z ANS Poznań! I pojechał naprawdę z wielką klasą, bowiem miał dużą przewagę nad drugim na mecie Węgrem Bulcsu Ferenczem. Medal wywalczyła także Paulina Grzelkiewicz z Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, a na metę w wyścigu C-1 przypłynęła druga. W maratonie startowali jeszcze Magdalena Szczęsna (K-1, piąte miejsce) i Wiktor Żarski (K-1). Zawodnik Politechniki Opolskiej przegrał walkę o brązowy medal o 0,7 s, co w maratonie jest wynikiem ekstremalnie małym.

Wliczając Akademickie Mistrzostwa Świata w maratonie kajakowym, Polacy łącznie z Montemor-o-Velho przywiozą 20 medali.

Informacja prasowa