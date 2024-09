Czas na kolejne wydanie Magazynu Paralimpijskiego Paryż 2024. W niedzielę Biało-Czerwoni zdobyli kolejny złoty medal - tym razem w rywalizacji deblowej w paratenisie stołowym. Transmisja Magazynu Paralimpijskiego Paryż 2024 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.

W niedzielę kibice Biało-Czerwonych mieli spore powody do świętowania! Polscy parateniśiści stołowi Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień wywalczyli złoty medal w rywalizacji deblowej podczas igrzysk paralimpijskich. Wspomniani zawodnicy pokonali w finale chiński duet Chaodong Liu - Yiqing Zhao.

ZOBACZ TAKŻE: Jest awans do półfinału! Polak powalczy o medale



To nie koniec dobrych wiadomości dla polskich kibiców, którzy mogli śledzić również sukcesy lekkoatletyczne. Joanna Mazur awansowała do finału igrzysk paralimpijskich w biegu kobiet na 1500 metrów w kategorii T11 z czasem 4:56.30. Polka startująca w parze z Michałem Stawickim weszła do finału z drugiego miejsca w swoim biegu kwalifikacyjnym. Finał biegu na 1500 metrów z udziałem polskiej zawodniczki zaplanowany jest na poniedziałek 2 września około godz. 10:00.



Gospodarzami Magazynu będą Aleksandra Szutenberg i Jerzy Mielewski. Start tradycyjnie o godz. 20:00.



Transmisja Magazynu Paralimpijskiego Paryż 2024 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl. Początek o 20:00.