Półfinał nie dla Polki. Milena Olszewska przegrała z Włoszką

Włoszka konsekwentnie od początku spotkania zaznaczyła swoją dominację strzelając kolejno w strefę 9, 8 i 9 punktów. Polka miała za sobą zdecydowanie najgorsze próby, które poprawiła w kolejnych setach.

Mijno była jednak nie do zatrzymania. Dwie trafione "dziesiątki" tylko potwierdziły jej aspiracje do walki o medale, a Polka mimo dobrych wyników nie zdobyła wystarczającej liczby punktów, aby doprowadzić do wyrównania. Ostatecznie to Włoszka zameldowała się w półfinale.



Olszewska będzie miała jeszcze jedną szansę na zdobycie medalu, bowiem reprezentantka Polski wystartuje jeszcze w mikście.

PI, Polsat Sport