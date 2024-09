Pobiła rekord igrzysk i... zmaga się z hejtem ze strony rywalek

Crossley uzyskała znakomity czas 1:07.92, wyprzedzając w walce o złoto Hiszpankę Nurię Marques Soto i Brazylijkę Marianę Ribeiro. Radość z triumfu i nowego rekordu igrzysk paralimpijskich zmąciły jej jednak komentarze przeciwniczek, które uważają, że pływaczka ze Stanów Zjednoczonych... w ogóle nie powinna być dopuszczona do udziału w zawodach!

Amerykanka startuje w kategorii S9, w której mogą występować zawodniczki z ograniczeniami w zakresie ruchu stawów jednej nogi lub po amputacjach obu nóg poniżej kolan.

"S9? Czy to żart? Igrzyska paralimpijskie stają się coraz bardziej niesprawiedliwe i wystarczy obejrzeć zawody pływackie, by się o tym przekonać" - napisała w mediach społecznościowych parapływaczka Sarai Gascon.

"W pełni cię popieram" - wtórowała Hiszpance Jessica Long.

Christie Raleigh Crossley przyznała w rozmowie z "Los Angeles Times", że nie rozumie jadu, który wylewa się na nią ze strony jej przeciwniczek.

- Będę całkowicie szczera, ten dzień był absolutnie okropny. Na co dzień poruszam się na wózku inwalidzkim, a czasami, gdy skurcze nie są zbyt silne, mogę przejść kawałek o kulach. Stanowi to jednak zbyt duże obciążenie dla mojego ciała. Czytanie w Internecie komentarzy, w których prześladuje się mnie, że nie wyglądam na taki czy inny stopień niepełnosprawności, jest dla mnie upokarzające. A wszystko to tylko dlatego, że potrafię pływać szybciej od moich rywalek. Jeśli chcecie, jutro mogę ogolić głowę, żebyście mogły zobaczyć blizny po moim guzie - grzmiała parapływaczka.

37-latka przed igrzyskami w Pekinie była ofiarą wypadku drogowego, w wyniku którego w jej mózgu rozwinął się guz. W występie w Rio de Janeiro Amerykance przeszkodziła kontuzja pleców, a w 2018 roku, podczas zabawy z dziećmi, Crossley dostała w głowę kawałkiem lodu, co spowodowało wylew krwi do mózgu i częściowy paraliż lewej strony jej ciała.

O tym, do której kategorii niepełnosprawności zostają przypisani sportowcy paralimpijscy, decyduje międzynarodowa komisja na podstawie obszernej dokumentacji medycznej poszczególnych zawodników.