Iga Świątek i Jessica Pegula zmierzą się w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju US Open. Kto sięgnie po zwycięstwo w tym starciu?

Przed nami kolejny mecz wielkoszlemowego US Open z udziałem Igi Świątek! Polska tenisistka tym razem zmierzy się z Amerykanką - Jessicą Pegulą w ćwierćfinałowym meczu prestiżowego turnieju.

Pegula to obecnie szósta zawodniczka w światowym rankingu, ale przed rokiem była już trzecia, a to jej najwyższa lokata w karierze. Jej tegoroczny bilans to 34-11, ale w kwietniu grę na dwa miesiące musiała przerwać ze względów zdrowotnych i z tego powodu opuściła m.in. wielkoszlemowy French Open. Wróciła na Wimbledon i igrzyska olimpijskie, ale grała w nich bez powodzenia.



Świątek z kolei walczy na kortach Flushing Meadows o powtórzenie wyczynu z 2022 roku, kiedy triumfowała w tym turnieju.



Bilans z Pegulą liderka światowego rankingu również ma lepszy: w dziewięciu dotychczasowych pojedynkach była górą sześć razy. Ostatnio obie zawodniczki spotkały się w finale kończącego sezon turnieju WTA Finals w 2023 roku i wówczas Amerykanka wygrała tylko jednego gema.



Pegula zagra w ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego po raz siódmy w karierze. Dotychczas nigdy nie wygrała meczu tej rundy.



- Dwa lata temu też tu grałyśmy. Z nią nigdy nie jest łatwo. Ma sporo chytrych zagrań. Spodziewam się długich, intensywnych wymian - powiedziała Świątek przed tym starciem. Jak będzie wyglądał ten mecz? Przekonamy się już wkrótce.



