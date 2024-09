Dramat polskiego piłkarza! Niedawno zadebiutował w Serie A, teraz grozi mu długa przerwa

Informację o urazie 19-latka podał m.in. Gianluca Di Marzio. Przypomnijmy, że 19-latek pojawił się w wyjściowym składzie "I Crociati" w spotkaniu z Napoli. Kowalski rozegrał 57. minut i był o krok od wpisania się na listę strzelców. Następnie udał się na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji Polski.

I to właśnie na treningu doszło do poważnego urazu. Wszystko wskazuje na to, że Kowalskiego czeka długa przerwa od treningów. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie będzie pauzował. Kontuzja Polaka jest szczególnie dotkliwa w momencie, gdy przebił się do wyjściowego składu drużyny z Serie A i miał potencjał na regularne występy.

Kowalski jest wychowankiem Orłów i Gryfa Tczew. Następnie przeniósł się do młodzieżowych zespołów Jagielloni Białystok. W 2022 roku wyjechał do Włoch, gdzie związał się z Parmą. Po występach na szczeblu juniorskim 31 sierpnia otrzymał szansę debiutu w pierwszej drużynie w meczu o stawkę.