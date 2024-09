Polacy tuż za podium! Brakuje jednej sekundy

Dobry początek Rajdu Akropolu w wykonaniu Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka. Polacy wykręcali czołowe czasy w kategorii WRC2 Challenger i po trzech odcinkach specjalnych plasują się tylko jedną sekundę za podium. Rajd bogów, słynący z najtrudniejszych warunków, już od samego początku daje się we znaki startującym zawodnikom.

Pierwszy odcinek specjalny Rajdu Akropolu (OS 1 Ano Pavliani 1, 22,47 km) został przerwany po wypadku lokalnej załogi Athanassoulas/Zakheos. Duet na szczęście nie ucierpiał, jednak ich samochód zablokował trasę. Kajetanowicz i Szczepaniak, startujący do odcinka jeszcze przed Grekami, wykręcili czwarty czas w WRC2 Challenger. Na drugiej próbie - Dafni 1 (21,67 km) - zajęli piątą pozycję. Najlepszy rezultat uzyskali na OS 3 Tarzan 1 (23,37 km), trzeci w swojej kategorii. Przed popołudniową pętlą reprezentanci ORLEN Rally Team zajmują czwarte miejsce, tracąc tylko jedną sekundę do podium.

– Pierwsza pętla Rajdu Akropolu minęła bez większych przygód, poza jednym spinem na ostatnim odcinku specjalnym. Starałem się to uratować, ale trzymając gaz i mając kontrę zapiętą do końca, nie dało się już nic więcej zrobić. Popełniłem błąd, tak naprawdę, jeszcze przed odcinkiem, zakładając lepsze opony na przód i tak się to skończyło. Generalnie staram się jechać jak dżentelmen w niektórych miejscach, ale oczywiście atakuję. Czasy są przyzwoite, więc mam też przyjemność z jazdy. Wydaje mi się, że dobór opon nie był najlepszy, aczkolwiek nie jestem tego pewien w 100%. Byli tacy kierowcy, którzy wzięli softy, jechali na krzyż i tylko na jednym odcinku specjalnym coś ugrali. Jest dobrze, jedziemy dalej – powiedział Kajetan Kajetanowicz, Rajdowy Mistrz Świata WRC2 Challenger.



Na drugą pętlę zaplanowano powtórkę tych samych odcinków specjalnych. Drugi przejazd próby Ano Pavliani ruszy o 13:29 czasu polskiego, następnie OS Dafni 2 (14:40) i OS Tarzan 2 (16:48).



Rajd Akropolu 2024 - nieoficjalna klasyfikacja WRC2 Challenger po OS 3:



1. Pajari/Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) 52:02,5 s

2. Joona/Mannisenmäki (Škoda Fabia RS Rally2) +26,2 s

3. Virves/Lesk (Škoda Fabia RS Rally2) +27,5 s

4. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +28,5 s

5. Griazin/Aleksandrow (Citroën C3 Rally2) +30,9 s

6. Zaldivar/Der Ohannesian (Škoda Fabia RS Rally2) +33,3 s

7. McErlean/Fulton (Škoda Fabia RS Rally2) +48,0 s

8. Daprà/Guglielmetti (Škoda Fabia RS Rally2) +1:35,1 s

9. Panagiotis/Bakloris (Škoda Fabia RS Rally2) +2:22,7 s

10. Kremer/Kremer (Škoda Fabia RS Rally2) +2:49,3 s

