Grający ostatnio w Ferencvarosi TC Budapeszt Bośniak Stjepan Loncar został w piątek nowym piłkarzem Lecha. Poznański klub pozyskał 27-letniego pomocnika na zasadzie wypożyczenia do czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy.

W piątek zamyka się okienko transferowe m.in. w Polsce i w ostatnim dniu jego trwania Lech dokonał ostatniego wzmocnienia. Wybór padł na Loncara, który ma za sobą 11 występów w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Ma zastąpić na środku pomocy Jespera Karlstroema, który kilka tygodni temu przeszedł do włoskiego Udinese Calcio.

Bośniak debiutował w ojczyźnie NK Siroki Brijeg, z którym zdobył krajowy puchar. Potem przeniósł się do chorwackiej Rijeki. Tam zaliczył ponad 100 meczów, wywalczył dwa puchary, w jednym z finałów jego klub okazał się lepszy od Dinama Zagrzeb. W 2021 roku przeszedł do Ferencvarosi TC, z którym zdobył dwa tytuły mistrza Węgier oraz krajowy puchar. Z Ferencvarosi był wypożyczany do belgijskiego Kortijku, a także Astany z Kazachstanu. Wiosną tego roku po powrocie na Węgry strzelił dla budapesztańskiego klubu pięć goli i zanotował cztery asysty.

Nowy nabytek "Kolejorza" występował w niemal wszystkich reprezentacjach juniorskich i młodzieżowych Bośni i Hercegowiny. W pierwszej kadrze zadebiutował w 2018 roku i łącznie rozegrał 11 spotkań.

"Cieszę się, że dołączam do rodziny Lecha. Słyszałem, że klub ma świetnych kibiców, którzy głośno dopingują zespół, nie mogę się już doczekać występów tutaj. Trafiam do jednego z największych polskich klubów, którego celem jest walka o trofea. I będę chciał w tym pomóc. Jestem środkowym pomocnikiem, który może grać zarówno na pozycji sześć, jak i osiem. Mogę siebie określić jako piłkarza "box to box", czyli biegającego między jednym a drugim polem karnym" - przyznał Loncar cytowany na oficjalnej stronie klubowej.

Bośniacki pomocnik jest siódmym nowym zawodnikiem pozyskanym przez poznański klub w trakcie letniego okienka transferowego. Wcześniej dołączyli: Szwedzi Alex Douglas (ostatnio Vasteras SK) i Patrik Walemark (SC Heerenveen), Norweg Bryan Fiabema (rezerwy Realu Sociedad San Sebastian), Fin Daniel Hakans (Valerengens IF), Amerykanin Ian Hoffmann (Moss FK) oraz Filip Jagiełło (Spezia Calcio).

PAP