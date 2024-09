Liga Narodów: Plan transmisji - 06.09. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny dzień zmagań w piłkarskiej Lidze Narodów. Które zespoły zaprezentują się najlepiej w piątek? Gdzie obejrzeć mecze Ligi Narodów? O której godzinie? Transmisje na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

W czwartek swój pierwszy mecz w tym sezonie Ligi Narodów rozegrali reprezentanci Polski. Biało-Czerwoni pokonali na wyjeździe Szkocję 3:2. Teraz czas na kolejne starcia na arenie międzynarodowej.

Kibice nie będą mogli narzekać na brak emocji podczas piątkowych meczów. Na murawę wybiegną między innymi reprezentanci Francji, którzy staną naprzeciwko Włochów. Swój mecz rozegrają również Belgowie, którzy zmierzą się z piłkarzami z Izraela. Jakie mecze zostaną jeszcze rozegrane w piątek?

Liga Narodów - Plan transmisji 06.09:

Kazachstan - Norwegia; godzina 15:50, Polsat Sport 1 i Polsat Box Go



Litwa - Cypr; godzina 17:50, Polsat Sport 2 i Polsat Box Go

Francja - Włochy; godzina 20:35, Polsat Sport 2 i Polsat Box Go

Skróty meczów; godzina 23:30, Polsat Sport 2 i Polsat Box Go

Walia - Turcja; godzina 20:35, Polsat Sport 3 i Polsat Box Go



Słowenia - Austria; godzina 20:35, Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go

Skróty meczów; godzina 23:30, Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go



Belgia - Izrael; godzina 20:35, Polsat Sport Premium 2 i Polsat Box Go