Po przerwie na zgrupowanie reprezentacji, w najbliższy weekend wraca Ekstraliga rugby i bez dwóch zdań będzie to weekend mocnych starć. Absolutnym hitem będzie niedzielne starcie Orlen Orkana Sochaczew z Awenta Pogonią Siedlce. Nie brakuje opinii, że będzie to mecz jesieni w polskim rugby klubowym. Równie zacięte spotkania zobaczymy prawdopodobnie w Gdyni podczas derbów Trójmiasta oraz w Lublinie, gdzie zmierzą się dwa zespoły Budowlanych.

Pierwsze dwie kolejki nowego sezonu pokazały, że Ekstraliga w tym roku będzie miała dwóch murowanych faworytów do medali. Broniący tytułu mistrza Polski Orlen Orkan Sochaczew oraz Awenta Pogoń Siedlce spotkają się w niedzielny wieczór, ale zanim do tego dojdzie czeka nas kilka równie wyrównanych starć, w których trudno wskazać faworyta.

Derby Trójmiasta

Starcia Arki i Lechii, podobnie jak w piłkarskim świecie zawsze budzą sporo emocji. W tym wypadku jednak głównie emocji pozytywnych, ponieważ kibice obu zespołów siedzą wspólnie na trybunach i dopingują swoje drużyny zgodnie z rugbową tradycją – kulturalnie. To jednak nie oznacza, że na boisku nie toczy się walka o każdy centymetr boiska.

Gospodarze spotkania - Life Style Catering Arka Gdynia – przystąpią do rywalizacji po trzech tygodniach przerwy. Buldogi w pierwszej kolejce, nie bez kłopotów, pokonały na wyjeździe Edach Budowlanych Lublin, a potem przyszła ich kolej na pauzowanie. W efekcie przystąpią do starcia ze sporą dozą świeżości, ale z drugiej strony może zabraknąć im rytmu meczowego.

Po drugiej stronie barykady jest Drew Pal 2 Lechia Gdańsk, która przegrała dwa pierwsze spotkania z drużynami z Krakowa i Lublina, więc bardzo potrzebuje zwycięstwa. To oznacza, że choć wyniki na starcie sezonu wskazują na gospodarzy, szans na wygraną gdańskich „Lwów” z pewnością nie można przekreślać. Jak mówi stare rugbowe powiedzenie: „w tym starciu będą trzeszczeć kości”.

Pojedynek Budowlanych, beniaminek w „Smoczej Jamie”

Aż trzy mecze trzeciej kolejki odbędą się w niedzielę. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpią Budowlani – ci z Lublina i Łodzi. Gospodarzami będą Edach Budowlani Lublin, którzy mimo problemów kadrowych zaliczyli relatywnie udany start sezonu. Co prawda w pierwszej kolejce oddali prowadzenie i przegrali z Arką Gdynia, ale tydzień później pokonali na wyjeździe Lechię Gdańsk. Z kolei KS Budowlani WizjaMed Łódź zaczęli od porażek z Awenta Pogonią Siedlce oraz Juvenią Kraków. W tym drugim meczu pokazali jednak pazur i wysłali sygnał, że nie będą w tym sezonie „chłopcami do bicia”.

Właśnie to ostatnie spotkanie pozwala sądzić, że łódzcy Budowlani są w stanie powalczyć w Lublinie o pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Dysponują silnym młynem i dobrze zorganizowanym maulem autowym, które zwłaszcza w drugiej połowie niedzielnego meczu mogą okazać się kluczowe. Gospodarze z pewnością ponownie spróbują zbudować przewagę punktową w pierwszej połowie, a następnie utrzymać wynik. Jeśli nie będą popełniać błędów i otrzymywać kartek za nieprzepisowego zagrania, to taktyka może zdać egzamin.

Godzinę po starcie spotkania w Lublinie, Juvenia Kraków podejmie Budmex Rugby Białystok. Kiedy czwarta drużyna poprzedniego sezonu i wicelider ligi podejmuje beniaminka trudno spodziewać się niespodzianki, jednak w składzie „Smoków” zabraknie kilku kluczowych graczy. Ze względu na urazy pauzują obaj nominalni środkowi – Michał Jurczyński i Mateusz Polakiewicz, a także lider formacji młyna Oderich Mouton. Krakowianie nie wystawią więc pierwszego garnituru, a to oznacza szansę dla Białegostoku, by po dwóch wysokich porażkach zapracować na pierwsze przyłożenie w Ekstralidze i być może postraszyć zdecydowanego faworyta.

Mecz na szczycie w Sochaczewie

Orlen Orkan Sochaczew rozegrał w tym sezonie tylko jedno spotkanie, ale w fenomenalnym stylu pokonał w nim wicemistrzów kraju, Ogniwo Sopot, notując punkt bonusowy. Tym samym mistrzowie udowodnili całej rugbowej Polsce, że są w doskonałej formie i będzie to kolejny sezon, w którym ich ambicją będzie walka o „złoto”. W zespole zaszło kilka zmian personalnych, bo z Sochaczewa wyjechali choćby Artiom Zarovnyi czy Krystian Olejek, ale szeroka kadra, a także dostęp do zdolnych, młodych wychowanków sprawiają, że trener Maciej Brażuk nie musi martwić się o wypełnienie tych luk.

W niedzielę Orkan czeka jednak prawdziwy test. Na „sochaczewską Maracanę” przyjedzie bowiem aktualny lider rozgrywek i jedyny zespół w Ekstralidze dysponujący dwiema równorzędnymi „piętnastkami”. Awenta Pogoń Siedlce to drużyna naszpikowana kadrowiczami oraz zawodnikami, którzy w ostatnich latach narzucali rytm krajowym rozgrywkom. W pierwszych dwóch spotkaniach siedlczanie przetestowali różne ustawienia, rozbijając kolejno Budowlanych Łódź i Rugby Białystok. Oczywiście nie byli to przeciwnicy z czołówki tabeli, jednak mecze pokazały jakim potencjałem dysponuje Pogoń.

Czego możemy spodziewać się po niedzielnym hicie? Na pewno bardzo szybkiej i efektownej gry. Pojedynek Dawida Plichty z Jędrzejem Nowicki na pozycji łącznika młyna zapowiada się elektryzująco. Obaj potrafią przyspieszać grę i stawiać na nieszablonowe, zaskakujące rozwiązania. W młynach zwartych przewagę prawdopodobnie mogą uzyskać gospodarze, jednak w grze otwartej, pierwsza „ósemka” obu zespołów jest bardzo mobilna i włącza się do akcji ataku, rozbijając obronę przeciwnika.

Patrząc na doświadczenie zawodników, Pogoń teoretycznie dysponuje minimalnie większą siłą rażenia w ofensywie, jednak Orlen Orkan znany jest z tego, że na własnym boisku potrafi wygrywać mecze zdeterminowaną i szczelną obroną. Defensywa gospodarzy jest świetnie zorganizowana, a każdy z zawodników indywidualnie robi wszystko, by zatrzymać rywala.

Emocje w tym starciu są więc gwarantowane. Trybuny z pewnością wypełnią się po brzegi, a zapowiadana oprawa meczu doda całemu widowisku jeszcze więcej magii. To jeden z tych meczów w sezonie, których nie można opuścić.

III kolejka Ekstraligi rugby

Sobota 07.09.2024

16:00 Life Style Catering Arka Gdynia - Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk



Niedziela 08.09.2024

14:00 Edach Budowlani Lublin - KS WizjaMed Budowlani Łódź

15:00 RzKS Juvenia Kraków - Rugby Białystok

19:00 Orlen Orkan Sochaczew - Awenta Pogoń Siedlce

Pauzuje: Ogniwo Sopot

Robert Małolepszy