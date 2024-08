Ekstraliga rugby: Mistrz zdecydowanie lepszy od wicemistrza

Starcie w Sochaczewie było hitem drugiej kolejki Ekstraligi rugby, która po dwumiesięcznej przerwie wystartowała tydzień temu. Orlen Orkan, aktualny mistrz Polski, pauzował na inaugurację, bo w rozgrywkach bierze udział dziewięć drużyn. Ogniwo – wicemistrz kraju – pokonało w pierwszej kolejce beniaminka Budmex Rugby Białystok 64:0.

Dla obu zespołów, które 1 czerwca spotkały się w wielkim finale poprzedniego sezonu (22:18 dla Orkana), niedzielny mecz w Sochaczewie był więc pierwszym poważnym sprawdzianem siły i nadziei na walkę o kolejne mistrzostwo.

Orlen Orkan może po tym spotkaniu być pewnym swych aspiracji. Sochaczewianie całkowicie zdominowali sopocian. Ogniwo wprawdzie rozpoczęło od prowadzenia 3:0, ale potem na boisku dzielili i rządzili mistrzowie Polski. Do przerwy było 27:3. Dziesięć minut po wznowieniu już 34:3.

Goście odrobili trochę strat w końcówce, zdobyli dwa przyłożenia, ale było to już w sytuacji, gdy mecz był rozstrzygnięty, trener gospodarzy wprowadził do gry rezerwowych. Orkan wygrał w przyłożeniach 5:2, co dało gospodarzom dodatkowy, piąty punkt tzw. bonus ofensywny za zwycięstwo różnicą co najmniej trzech przyłożeń.

Teraz mistrzowie Polski czekają na kolejnego wielkiego rywala. W trzeciej kolejce zmierzą się na własnym stadionie z Pogonią Awenta Siedlce, która ma najszerszy, naszpikowany gwiazdami polskiego rugby skład. Derby Mazowsza 8 września w Sochaczewie. Ten mecz może ustawić tabelę na całą rundę jesienną.

W pozostałych spotkaniach drugiej kolejki wspomniana Pogoń pokonała w Siedlcach Budmex 78:6, wystawiając zupełnie inną drużynę, niż ta, która w pierwszej kolejce zmiotła Budowlanych WizjaMed Łódź 63:12. Wiele gwiazd siedleckiej drużyny w meczu z beniaminkiem nawet nie zasiadało na ławce rezerwowych. Ci którzy wybiegli walczyć z Budmexem wcale jednak słabsi nie są. Wspomniane derby Mazowsza zapowiadają się fascynująco. Pogoń jest po dwóch kolejkach samodzielnym liderem rozgrywek. Orkan z pięcioma punktami jest czwarty.

Drugą obok siedleckiej drużyny ekipą, która ma na koncie dwa zwycięstwa jest krakowska Juvenia. Czwarty zespół poprzednich rozgrywek, nie bez kłopotów, pokonał w niedzielę w Łodzi Budowlanych WizjaMed 36:26.

Z kolei w starciu dwóch ekip, które w pierwszej kolejce przegrały swoje mecze – czyli Drew Pal 2 Lechią Gdańsk – Edach Budowlani Lublin lepsi w Trójmieście byli ci drudzy. Zwycięstwo 30:18 było niezagrożone, choć mecz na pewno był bardziej wyrównany niż sam wynik. Dla lublinian to bardzo cenny triumf. Przed sezonem zespół Edach Budowlanych poniósł chyba największe straty kadrowe.

EKSTRALIGA RUGBY. WYNIKI

2 kolejka

Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk Edach Budowlani Lublin 18:30

Awenta Pogoń Siedlce - Budmex Rugby Białystok 78:6

KS Budowlani WizjaMed Łódź - RzKS Juvenia Kraków 2636

ORLEN Orkan Sochaczew - MKS Ogniwo Sopot 34:17