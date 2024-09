Nie ma sobie równych. Najlepsze mecze Igi Świątek, jakie widział świat

Świątek - Osaka w Roland Garros 2024



Iga Świątek była już o włos od pożegnania się z turniejem Roland Garros 2024. W II rundzie mierzyła się z byłą liderką rankingu WTA Japonką Naomi Osaką. Polka była zdecydowaną faworytką, jednak spotkanie było niezwykle zacięte. Premierowa partia zakończyła się tie-breakiem. W nim Świątek wygrała 7:1. W drugim secie oglądaliśmy prawdziwy koncert w wykonaniu Naomi Osaki. Zdominowała Polkę i wygrała 6:1.

W trzeciej partii kontynuowała świetną grę. Iga Świątek przegrywała już 2:5 i wydawało się, że lada moment odpadnie. Broniła nawet piłki meczowej przy stanie 3:5. Pokazała charakter i odporność psychiczną. Złamała napór rywalki i odwróciła losy meczu. Wygrała 7:5 i awansowała do III rundy. Następnie po raz trzeci z rzędu triumfowała w wielkoszlemowym Roland Garros.

Świątek - Sabalenka w Mutua Madrid Open 2024



Tuż przed Roland Garros Polka grała w mocno obsadzonym turnieju Mutua Madrid Open rangi WTA 1000 w stolicy Hiszpanii. W wielkim finale spotkała się ze swoją odwieczną rywalką Aryną Sabalenką z Białorusi. To był prawdziwy spektakl. Obie wzniosły się na wyżyny swoich umiejętności. Lepiej w mecz weszła Iga Świątek, która premierową partię wygrała 7:5. W drugim secie lepsza była Sabalenka. Potrzebna była trzecia partia. W niej Iga Świątek grała kapitalnie, jednak Sabalenka dotrzymywała jej kroku. W dwunastym gemie Polka obroniła dwie piłki meczowe. Kolejnej broniła w tie-breaku. Przełamała napór Białorusinki i wygrała 9:7. Ten mecz na długo zapadnie w pamięci kibiców.

Świątek - Muchowa w Roland Garros 2023



Finał Roland Garros 2023 pomiędzy Igą Świątek a Karoliną Muchową z Czech uznawany jest za jedno z najlepszych spotkań w kobiecym tenisie w całym 2023 roku. Stawka była wysoka. Był nią prestiżowy triumf w turnieju wielkoszlemowym. Polka broniła tytułu. Czeszka atakowała z pozycji pretendentki. Początek ułożył się kapitalnie dla Igi Świątek, która wygrała 6:2. W drugim secie Czeszka odzyskała werwę. Tym razem to ona była skuteczniejsza i wygrała 7:5. O losach trofeum decydowała trzecia partia. Iga Świątek pregrywała już 0:2 i 3:4 z przełamaniem. Odwróciła losy meczu i zamknęła seta 6:4, sięgając po drugie z rzędu zwycięstwo w Roland Garros. Rok później powtórzyła ten sukces.

Świątek - Kanepi w Australian Open 2022



W czołowej piątce nie może zabraknąć ćwierćfinału Australian Open 2022. Iga Świątek walczyła w nim z doświadczoną Estonką Kaią Kanepi. Dla Polki była to okazja do pierwszego awansu do półfinału w Melbourne. Stawka była wysoka. Nieoczekiwanie to Estonka wygrała pierwszego seta 6:4. Polka znalazła się w bardzo trudnym położeniu, przegrywając swoje podanie w drugim secie. Później było juz zdecydowanie lepiej. Iga Świątek odrobiła straty i doprowadziła do tie-breaka. Wygrała go, a trzeciej partii zdominowała weterankę Kanepi. Po trzygodzinnej batalii awansowała do półfinału.

Świątek - Pegula w WTA Finals 2023



Do tej pory opisaliśmy cztery zacięte batalie Igi Świątek. W naszym zestawieniu chcemy zwrócić uwagę również na mecz, w którym zagrała koncertowo i zdominowała wysoko notowaną Amerykankę Jessicę Pegulę. W finale WTA Finals 2023 w meksykańskim Cancun pokonała ją w zaledwie godzinę. Na przestrzeni całego meczu straciła tylko jednego gema. Dawno nie było takiej dominacji w meczu pomiędzy czołowymi tenisistkami świata. Iga Świątek z przytupem zakończyła sezon 2023.

Przed 23-letnią Polką jeszcze wiele wyzwań. Z pewnością w najbliższych latach dostarczy nam jeszcze powodów do radości, a jej mecze zapadną kibicom w pamięć. Niezależnie od rywalki w meczach Igi Świątek możemy oczekiwać prawdziwych perełek i spektakularnych akcji. Czekamy na więcej.