Na pierwszy w sezonie 2024/25 mecz Orlen Wisły i Industrii Kielce i jednocześnie pierwsze w historii starcie o Superpuchar Polski czekają kibice piłki ręcznej w całym kraju.

W środę Orlen Wisła zmierzyła się w ligowym pojedynku 2. kolejki z Chrobrym Głogów. Płocczanie nie dali żadnych szans rywalom, wypracowując sobie przewagę już w pierwszej połowie (17:7), w drugim dołożyli kolejne bramki i ostatecznie z czwartą drużyną poprzedniego sezonu wygrali 35:14.

W płockiej ekipie bardzo dobrze zagrała linia obrony. Gdy rywalom udało się przedrzeć przez tę formację, to musieli jeszcze zmierzyć się ze świetnie dysponowanymi – w pierwszej połowie Marcelem Jastrzębskim, w drugiej z Victorem Hallgrimssonem. Skuteczność obydwu bramkarzy oscylowała wokół 50 procent. Islandczyk w swoim pierwszym występie w barwach „nafciarzy” otrzymał tytuł MVP meczu.

Na mecz z Industrią w Atlas Arenie wybiera się około 2 tys, kibiców płocczan, a 450 z nich pojedzie do Łodzi specjalnym pociągiem.

„Mecz z Kielcami zawsze jest ważny, a stawką tego sobotniego dodatkowo jest ważne trofeum - Superpuchar. Nigdy wcześniej w historii polskiej piłki ręcznej nie był rozegrany taki pojedynek. Nie ukrywamy, że chcemy być pierwszym triumfatorem. W poprzednim sezonie wywalczyliśmy tytuł mistrza i Puchar Polski, dobrze byłoby ten sezon zacząć od zdobycia Superpucharu. To nowa, ważna opcja. Zależy nam, by podnieść trofeum z parkietu do góry” - zapewnił hiszpański trener Orlen Wisły Xavi Sabate.

Na pierwszy w tym sezonie pojedynek z Kielcami czekają nie tylko kibice i sympatycy piłki ręcznej w Polsce. Także zawodnicy, którzy zadebiutują w "świętej wojnie". W Orlen Wiśle jest ich sześciu.

„Wszyscy nasi nowi zawodnicy bardzo czekają na ten występ. O pojedynkach Płocka z Kielcami mówi się w całej Europie. Wszyscy chcą już być na parkiecie i doświadczyć tego uczucia” - zaznaczył szkoleniowiec.

Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock - Industria Kielce na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

PAP