Toya Oficjalnym Partnerem Superpucharu Polski

TOYA, wiodący operator telekomunikacyjny z niemal 35-letnim doświadczeniem na rynku, dołącza do grona partnerów Superpucharu Polski. Znana ze swojego zaangażowania w rozwój regionu łódzkiego, firma z chęcią zaangażowała się w historyczne wydarzenie, które już w najbliższą sobotę odbędzie się w Atlas Arenie.

- Jesteśmy firmą powstałą w Łodzi i nic, co łódzkie, nie jest nam obce. Jeśli Superpuchar ma gościć w naszym mieście przez kilka najbliższych lat, to oczywiście chcemy się zaangażować i w dodatku wielopłaszczyznowo. Sądzimy, że rozgrywanie Superpucharu właśnie w Łodzi może przyczynić się do odrodzenia u nas tej dyscypliny, której poświęcaliśmy tak wiele uwagi, choćby transmitując w TV TOYA mecze piłki ręcznej łódzkiej Anilany – mówi Jacek Kobierzycki, Dyrektor Generalny TOYA.

Podkreśla również znaczenie zaangażowania TOYA w lokalne inicjatywy, które są nieodłączną częścią działalności firmy: – Od lat w naszej praktyce CSR prowadzimy różne działania wspierające rozwój lokalnej społeczności, m.in.: zrewitalizowaliśmy większą część dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych, która stała się siedzibą wielu naszych firm i brandów, inicjujemy wydarzenia kulturalne, jak np. coroczna Letnia Akademia Jazzu, czy festiwal "People in Tune", ale i propagujemy sport poświęcając, mu znaczną część czasu antenowego w TV TOYA. Dzięki naszym działaniom podsycamy zainteresowanie dla wielu dyscyplin sportowych i często dla zupełnie amatorskich, małych klubów, które jednak mają wielkie znaczenie dla społecznej integracji.

TOYA od wielu lat wyróżniana jest za innowacyjność i wysoką jakość usług. Stale rozwija swoją sieć głownie w Łodzi i regionie, ale także w Krakowie, Mysłowicach, Przemyślu i innych miastach. Oprócz świadczenia usług szybkiego Internetu, telewizji cyfrowej i telefonii komórkowej jest także nadawcą programu TV TOYA, prowadzi studia dźwiękowe TOYA Studios, Klub Wytwórnia i hotel DoubleTree by Hilton Łódź.

W ramach partnerstwa przy Superpucharze Polski TOYA zyskała pakiet świadczeń, obejmujących m.in. prawa wizerunkowe i reklamowe. TOYA będzie widoczna na nośnikach reklamowych w hali i w materiałach digitalowych, w TV TOYA można też spotkać szereg materiałów o Superpucharze Polski czy obejrzeć wywiad z selekcjonerem reprezentacji Polski, Marcinem Lijewskim.

Cieszymy się, że możemy powitać TOYA w gronie partnerów Superpucharu Polski. TOYA to duża, wszechstronna grupa, dodatkowo z własnym kanałem telewizyjnym, co stwarza dla nas dodatkowo ogromne możliwości promocyjne. Jest to niezwykle ważne w kontekście dalszej promocji wydarzenia. Współpraca z lokalnym liderem komunikacyjnym, który tak silnie wspiera rozwój łódzkiej kultury jest dla nas szczególnie cenna. Cieszymy się, że możemy wspólnie promować to wyjątkowe wydarzenie sportowe oraz wartości, które łączą nas z lokalną społecznością. Partnerstwo z TOYA to krok w stronę dalszego rozwoju piłki ręcznej w Łodzi i całym regionie – komentuje Piotr Należyty, Prezes Superliga sp. z o. o.

Już teraz wiadomo, że Superpuchar Polski przyciągnie na trybuny rekordową liczbę kibiców w polskich rozgrywkach klubowych piłki ręcznej. To historyczne wydarzenie odbędzie się 7 września w Atlas Arenie, w Łodzi i zgromadzi na parkiecie najlepsze drużyny w kraju. O godzinie 14:30 mistrzynie Polski KGHM Zagłębie Lubin zmierzą się z wicemistrzyniami z KPR Gminy Kobierzyce, a o 18:00 czołowe europejskie kluby męskiej piłki ręcznej, ORLEN Wisła Płock rywalizować będzie z Industrią Kielce. Kibice mogą spodziewać się pełnych emocji meczów z udziałem gwiazd światowej piłki ręcznej, w składach tych zespołów znajduje się wielu reprezentantów Polski oraz międzynarodowe gwiazdy posiadające w swoim dorobku medale igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Europy, Ligi Mistrzów czy Klubowych Mistrzostw Świata. Szykuje się także niesamowita atmosfera na trybunach, a także w specjalnie utworzonej przy hali strefie kibica Superpuchar Park (wstęp wolny od godz. 11:00).

