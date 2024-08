Trofeum zaprezentowane. Mecze o Superpuchar Polski zbliżają się wielkimi krokami

Odsłonięcie trofeum Superpucharu Polski poprzedziła konferencja prasowa, w której udział wzięli: Adam Wieczorek – Wiceprezydent Miasta Łodzi, Marcin Lijewski – trener reprezentacji Polski w piłce ręcznej oraz Piotr Należyty – Prezes Superligi sp. z o.o. Podczas konferencji prasowej omówiono plany na rozwój piłki ręcznej oraz przedstawiono szczegóły wrześniowego wydarzenia. Już teraz wiadomo, że będzie to największe wydarzenie w historii klubowej piłki ręcznej.

Łódź od lat stawia duży nacisk na sport. Jednym z priorytetów dla Łodzi w ramach nowej strategii dla sportu na najbliższe lata jest piłka ręczna. Podpisaliśmy umowę na 3 lata. Cieszymy się, że już 7 września w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się historyczny Superpuchar Polski. Mamy swoje tradycje piłki ręcznej, Łódź poprzez Anilanę wykreowała wielu zawodników, którzy byli na szczycie. Teraz wracamy do tych korzeni – powiedział Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Dwa mecze na najwyższym poziomie

Do walki o historyczny Superpuchar Polski staną niezwykle utytułowane zespoły. O kobiece trofeum będą zmagać się wielokrotne mistrzynie Polski, uczestniczki ostatniej edycji Ligi Mistrzyń KGHM Zagłębie Lubin oraz KPR Gminy Kobierzyce, srebrne medalistki mistrzostw Polski 2023/2024 (start godz. 14:30). Z kolei o męski puchar zmierzą się dwa kluby, które są potęgami nie tylko na rodzimym, ale i na europejskim podwórku: ORLEN Wisła Płock i Industria Kielce (start godz. 18:00). Zespoły te posiadają w swoich składach gwiazdy światowej piłki ręcznej, w tym medalistów tegorocznych igrzysk olimpijskich oraz ostatnich mistrzostw świata, a w ostatnich latach docierały, aż do ćwierćfinału (ORLEN Wisła Płock), a nawet finału Ligi Mistrzów (Industria Kielce). Kieleccy szczypiorniści mają na swoim koncie również brązowy medal Klubowych Mistrzostw Świata (2022).

Liczne atrakcje dla kibiców

Na wszystkich uczestników Superpucharu Polski będą czekały wyjątkowe atrakcje.

Zależy nam, żeby Superpuchar Polski to nie były tylko dwa mecze na najwyższym, światowym poziomie, ale również szereg innych atrakcji, które 7 września będą czekały na kibiców. Przy Atlas Arenie powstanie Superpuchar Park, czyli specjalna strefa kibica piłki ręcznej, do której wstęp będzie wolny. Na kibiców czekać będzie szereg atrakcji: boiska do rozgrywek piłki ręcznej 1 na 1, bogata strefa gastronomiczna, możliwość oddania skoku na bungee czy wzięcia udziału w konkursach organizowanych we współpracy z naszymi sponsorami. Zapraszam wszystkich kibiców 7 września do i przed Atlas Arenę - mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o. o.

Trening dla najmłodszych z udziałem Marcina Lijewskiego

Po prezentacji trofeum odbył się trening dla najmłodszych pod okiem trenera reprezentacji Polski Marcina Lijewskiego. Na uczestników treningu czekały wyjątkowe atrakcje, liczne konkursy, mini turniej piłki ręcznej w formie gry 1 na 1 oraz możliwość zmierzenia się z bramką celnościową.

- Szkolenie młodzieży jest kluczowe dla rozwoju dyscypliny. Superpuchar Polski to doskonała okazja do promocji piłki ręcznej. Mecze są ważnym wydarzeniem, ale to szereg wydarzeń towarzyszących, w tym te dla najmłodszych mają największe znaczenie. Mam nadzieję, że ta impreza sprawi, że w przyszłości sito selekcyjne będzie coraz wyżej – dodaje Marcin Lijewski, trener reprezentacji Polski.

Trofeum Superpucharu Polski zaprezentowane

Po konferencji prasowej nastąpiło oficjalne odsłonięcie trofeum Superpucharu Polski. Puchar, który 7 września zostanie wręczony zwycięskim drużynom będzie można podziwiać przy głównym wejściu do Manufaktury do 30 sierpnia.

Informacja prasowa