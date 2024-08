SELECT Oficjalną Piłką Superligi i Superligi Kobiet przez kolejne trzy sezony.

Pora na kontynuację długoletniej współpracy, która pomiędzy Superligą a marką SELECT trwa już od ośmiu sezonów. Na mocy nowej umowy, SELECT został Oficjalnym Partnerem Superligi oraz Superligi Kobiet na kolejne trzy sezony (2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027), zyskując tym samym szereg świadczeń i praw marketingowych. To między innymi ekspozycja na bandach led, ściankach medialnych i konferencyjnych, komunikacja w mediach digitalowych, a przede wszystkim wykorzystywanie przez kluby oficjalnych piłek w trakcie wszystkich meczów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet oraz licznych działań komunikacyjnych związanych z najwyższym szczeblem rozgrywek szczypiorniaka w Polsce.

- SELECT związany jest z Superligą od początku istnienia ligi zawodowej. To owocna i wieloletnia współpraca, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Przedłużenie partnerstwa o kolejne trzy sezony jest więc dla nas naturalnym krokiem. Przez te wszystkie lata SELECT stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek kojarzonych z piłką ręczną w Polsce, co potwierdzają coroczne badania, w których uczestniczą kibice. To dzięki efektywnemu partnerstwu i ekspozycji marki w tysiącach meczów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet na przestrzeni lat. To jest droga, w którą jako SELECT, dalej chcemy i będziemy inwestować – mówi Paul Ricardo Szostek, Brand Manager SELECT Sport Poland.

- Korzystanie z wysokiej jakości, zaawansowanych technologicznie piłek to niezwykle ważny element wpływający na poziom meczów. Jesteśmy, zarówno my, jak i kluby, bardzo zadowoleni z wieloletniego partnerstwa z marką SELECT, które będzie trwać przez co najmniej trzy kolejne sezony. Dla mnie to ogromna satysfakcja, że kolejna międzynarodowa firma pozostaje w gronie naszych Partnerów, wykorzystując piłkę ręczną jako ważną platformę promocji – mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.

Nowa piłka SELECT Ultimate V24 wkracza na parkiety Superligi

W nadchodzącym sezonie 2024/2025 piłkarki i piłkarze ręczni występujący w ORLEN Superlidze Kobiet i ORLEN Superlidze grać będą nowym modelem piłki SELECT Ultimate V24. Teksturowa powierzchnia piłki zapewnia idealny chwyt, a ręcznie szyta konstrukcja, połączona z wyważonym rozkładem masy, gwarantuje komfort gry i precyzję zagrań przy jednoczesnym zachowaniu sprężystości. Na wygląd SELECT Ultimate V24 wpływają nowoczesne tłoczenia i najwyższa jakość produkcji. Piłka wykonana jest z 32 paneli składających się z 12 pięciokątów i 20 sześciokątów. Panele zszywane są za pomocą 540 podwójnych szwów oraz 60 szwów narożnych, które są zamykane podwójnym węzłem. Technologia ta zapewnia zdecydowanie dłuższą żywotność piłki.

Pod kolorową powierzchnią zewnętrzną piłki kryje się pęcherz Zero-Wing wykonany z wysokowydajnego, naturalnego lateksu. Koncepcja została opracowana tak, aby zapewnić możliwie jak najbardziej okrągły kształt, dzięki czemu piłka świetnie układa się w dłoni. W produkcji użyto dętek lateksowych z wbudowanym punktem równowagi po przeciwnej stronie otworu wentyla.

SELECT jest największym na świecie producentem piłek ręcznych i oficjalnym dostawcą piłek meczowych dla licznych związków, lig i klubów na całym świecie. We wszystkich turniejach organizowanych przez EHF, w tym Lidze Mistrzów EHF i Mistrzostwach Europy w Piłce Ręcznej, piłki marki SELECT są oficjalnymi piłkami meczowymi.

Informacja prasowa