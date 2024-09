Igrzyska paralimpijskie w Paryżu przeszły do historii

XVII Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu oficjalnie przeszły do historii. Znicz paralimpijski, symbol igrzysk, zgasł, delegacja francuska oddała flagę Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego w ręce Amerykanów, bo tam - w Los Angeles - za cztery lata odbędą się igrzyska paralimpijskie.

Nasi paralimpijczycy w składzie 84-osobowym zdobyli łącznie 23 medale (8 złotych, 6 srebrnych, 9 brązowych), co dało nam miejsce w czołowej dwudziestce. Nasi sportowcy osiągnęli zbliżony rezultat w stosunku do igrzysk w Tokio - wtedy to na naszym koncie było 24 medali (7 złotych, 6 srebrnych, 11 brązowych). W Paryżu medale zdobywali przedstawiciele siedmiu dyscyplin na szesnaście (kolarstwo szosowe i torowe liczone osobno), w jakich mieli prawo startu.

ZOBACZ TAKŻE: Igrzyska paralimpijskie Paryż 2024: Klasyfikacja medalowa

Najwięcej do naszego dorobku medalowego wnieśli tenisiści stołowi - w ich udziale było aż 8 medali (4 złote, 1 srebrny, 3 brązowe). Najwięcej zdobyła Karolina Pęk - aż trzy medale, czyli złoto w grze singlowej oraz brązowe medale w deblu (wraz z Natalią Partyką) i mikście (wraz z Piotrem Grudniem). Najbardziej "ozłoconym" zawodnikiem w tej dyscyplinie został Patryk Chojnowski - zarówno w grze singlowej oraz deblowej (wraz z Piotrem Grudniem) okazał się najlepszy.

Również dwa złota zdobył Kamil Otowski w pływaniu stylem grzbietowym (na 50 i 100m). Multimedalistą igrzysk został też między innymi debiutant Michał Dąbrowski (szermierka na wózkach), zdobywca srebrnego medalu w szabli kat.B oraz brązowego w szpadzie kat.B.

Zawodnikiem z największą liczbą czwartych miejsc został pływak Jacek Czech, który tuż za podium plasował się trzykrotnie (50 i 100m stylem grzbietowym oraz 200 m stylem dowolnym). O medal otarli się również m.in. w swoim debiucie Damian Iskrzycki w bocci czy Justyna Kozdryk w podnoszeniu ciężarów.

Wszystkim naszym sportowcom dziękujemy - jesteśmy DUMNI.

Jakub Kochan