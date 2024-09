Hajto stwierdził, że różnice między pozycją w klubie i reprezentacji nie są znaczące dla obrońców, którzy powinni być nauczeni do gry w wielu formacjach defensywnych.

- Kuriozalne jest to, że wszystkie bramki tracimy w podobny sposób. Trzeba się zastanowić, czy nie lepiej grać z tyłu czwórką, a nie upierać się na trójkę. Ja w klubie grałem w dwójce albo w trójce obrońców. Jak przyjeżdżałem na kadrę, to u trenera Engela graliśmy w czwórce i nie było problemu. To jest jakiś farmazon, wymyślone tłumaczenie niektórych trenerów, że nie wystawią jakiegoś zawodnika, bo w klubie gra w innej formacji. Dla obrońcy to nie jest żaden problem, to nie jest żadna zmiana pozycji - mówił były reprezentant Polski.

60-krotny reprezentant Polski podkreślił, że Polska posiada ogromne talenty, które muszą ogrywać się w dużych ligach, aby skład zyskał głębię.

- Mając Sebastiana Walukiewicza i Kamila Piątkowskiego, którzy budują formę w silnych europejskich ligach, trzeba się zastanowić, czy nie zbudować kogoś innego - powiedział Hajto.

Hajto za przykład do naśladowania postawił Jakuba Kamińskiego, który regularnie występuje w pierwszym składzie niemieckiego VFL Wolfsburga. Ekspert Polsatu Sport nie zgadzał się z powszechną narracją dotyczącą jego rzekomych problemów w defensywie.

- Jest też jakiś powód, że po okresie przygotowawczym Kamiński jest jednym z trzech najczęściej chwalonych zawodników Wolfsburga. Mówiono o nim, że ma problemy w defensywie. Trener dał mu szansę gry na lewej obronie, a on ją wykorzystuje - podkreślił.

Były reprezentant Polski skrytykował formację obronną polskiej reprezentacji. Zasugerował zmiany, aby wyjść z nieprzyjemnej stagnacji.

- Ile razy mamy wystawiać tych samych ludzi, którzy będą popełniać te same błędy? - zakończył Hajto.

