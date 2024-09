Sensacyjny finał! Warszawa walczy o mistrzostwo

Kluczowymi momentami w meczu były potężne odbicia "home run", które popisowo wykonali Hubert Zgórzyński w trzeciej zmianie oraz Hubert Szczeszka w szóstej. Te widowiskowe akcje z pewnością zapiszą się w pamięci kibiców i miały duży wpływ na przebieg spotkania.

Dla Centaurów będzie to już szósty występ w finale Polskiej Ekstraligi. Drużyna zdobywała tytuł mistrzowski dwukrotnie – w 2013 i 2016 roku. Kibice warszawskiego klubu mają nadzieję, że ich zespół po raz trzeci w historii podniesie trofeum.

W nadchodzący weekend Centaury Warszawa zmierzą się z obrońcą tytułu - Ekobud Stalą Kutno. Seria finałowa trwa do trzech zwycięstw.

Awans do finału to ogromny sukces dla trenera Centaurów, Philipa Richmonda, który prowadzi zespół dopiero drugi sezon. Jego praca z drużyną zaowocowała tym historycznym sukcesem, a kibice z niecierpliwością czekają na wynik finałowej rywalizacji.

Warszawska drużyna to ciekawa mieszanka doświadczenia i młodości. W składzie Centaurów znajdują się tacy weterani jak Jakub Rogowski, który pamięta triumfy z lat 2013 i 2016, a także młodzi zawodnicy, którzy grają w lidze od zaledwie 3-4 lat.

Mimo sukcesów sportowych, Centaury Warszawa wciąż borykają się z problemem braku własnego boiska. Pomimo licznych rozmów z władzami miasta oraz poszczególnymi dzielnicami, klub nie ma jeszcze miejsca, które mógłby nazwać swoim domem. To zmusza ich do rozgrywania spotkań "u siebie" na wynajmowanych boiskach w innych miastach.

Mecze finałowe, w których Centaury będą gospodarzem, prawdopodobnie odbędą się w jednym z trzech miast: Kutnie, Władysławowie lub Rybniku. Decyzja co do ostatecznej lokalizacji nie została jeszcze podjęta, choć Kutno wydaje się faworytem ze względu na bliskość do Warszawy. Jednak koszty wynajmu boiska w Kutnie są bardzo wysokie, co sprawia, że klub rozważa inne opcje.

Czy Centaurom uda się zdobyć upragniony tytuł, mimo wyzwań logistycznych? Wszystko rozstrzygnie się już w najbliższych tygodniach.

