Gwiazdor polskiej ligi zadecydował! Będzie bronił barw tego klubu

Maciej Janowski to niekwestionowana wieloletnia gwiazda żużlowej PGE Ekstraligi. Od 2007 roku, z dwuletnią przerwą na jazdę w Unii Tarnów, reprezentuje barwy Betard Sparty Wrocław, której jest wychowankiem. Niedawno 33-letni zawodnik zaszokował kibiców deklaracją, że szuka nowego pracodawcy. Szybko porozumiał się w sprawie kontraktu na 2025 rok. Będzie zdobywał punkty dla... Sparty.

Janowski kilka dni temu zaskoczył żużlowe środowisko w naszym kraju, oświadczając, że zamierza szukać nowego klubu, ponieważ nie może porozumieć się w sprawie przedłużenia kontraktu w Sparcie. To rzecz jasna wywołało szereg spekulacji, gdzie może wylądować były uczestnik cyklu Grand Prix. Mówiło się o przenosinach do Abramczyk Polonii Bydgoszcz, która walczy o awans do PGE Ekstraligi.

Chrapkę na Janowskiego miałoby z pewnością wiele innych klubów, ale muszą obejść się smakiem. Ostatecznie bowiem sam zainteresowany dogadał się z macierzystym klubem, o czym poinformowano w mediach społecznościowych.

"WTS S.A. z radością ogłasza, iż osiągnęliśmy kompromis w rozmowach z kapitanem Betard Sparty Wrocław - Maciejem Janowskim. Tym samym wychowanek naszego klubu pozostaje w zespole na sezon 2025" - przekazano.

Janowski walczy ze Spartą w tym sezonie o mistrzostwo Polski. Wrocławianie wygrali pierwszy mecz półfinałowy w Gorzowie z eBut.pl Stalą 46:44. Rewanż w niedzielę 15 września w stolicy Dolnego Śląska.