Kierowca F1 udostępnił niefortunne zdjęcie. Wszystko przez... datę publikacji

"Trochę więcej przycisków niż używam zazwyczaj" - napisał Piastri. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że wpis został udostępniony... 11 września, a zatem w 23. rocznicę zamachów na World Trade Center i Pentagon, do których terroryści użyli samolotów. Fani w komentarzach szybko zwrócili uwagę na tę koincydencję i choć 23-latek najprawdopodobniej nie miał złych intencji, zdecydował się usunąć post.

Zdania kibiców były podzielone. Jedni uznali, że Australijczyk powinien bardziej uważać na to, co publikuje w mediach społecznościowych. Z kolei drudzy nie dopatrzyli się niczego kontrowersyjnego we wpisie kierowcy i stwierdzili, że całe zamieszanie, jakie powstało wokół zdjęcia, jest kompletnie niepotrzebne.

W Formule 1 Piastri ściga się od sezonu 2023. Już w swojej pierwszej kampanii w królowej motorsportu urodzony w Melbourne kierowca zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Na swoim koncie zapisał dwa miejsca na podiach. Swój wielki potencjał potwierdza również w trwającym sezonie. Już pięciokrotnie zajmował lokaty w pierwszej trójce, a do tego dołożył premierową wygraną F1. Australijczyk triumfował w Grand Prix Węgier. W klasyfikacji generalnej kierowców zajmuje czwarte miejsce.

Jego zespół McLaren F1 Team dysponuje obecnie najszybszym bolidem w stawce. W obliczu słabszej formy Red Bulla ekipa z Woking stała się głównym faworytem do zwycięstwa w mistrzostwach świata konstruktorów. McLaren traci obecnie do Red Bulla osiem punktów. Kolejny wyścig odbędzie się w najbliższy weekend. Królowa motorsportu zawita do Azerbejdżanu.