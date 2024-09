Mbappe nie odpuszcza. Chce gigantycznych pieniędzy od PSG

W środę w Paryżu doszło do spotkania prawników obu stron z komisją prawną LFP. Jak poinformowała agencja AFP, powołując się na komunikat przedstawiciela piłkarza, mediacja się nie powiodła, ale nie wiadomo, jakie będą następne kroki Mbappe. Wśród możliwych opcji jest skierowanie sprawy do UEFA lub do sądu pracy.

Mbappe domaga się wypłaty kwoty 55 milionów euro, obejmującej ostatnią trzecią część premii za podpisanie kontraktu (36 milionów euro brutto), którą miał otrzymać w lutym, pensji za trzy ostatnie miesiące w PSG (od kwietnia do czerwca) oraz "premii etycznej".

Zdaniem klubu Mbappe, który w lipcu dołączył do Realu Madryt, zrzekł się tej kwoty na mocy umowy zawartej w sierpniu 2023 roku. Z kolei obóz Mbappe uważa - jak twierdzi dziennik "L'Equipe" - że takiej umowy piłkarz nie podpisał.

KN, PAP