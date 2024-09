Polski klub gra w Lidze Mistrzów! Relacja na żywo

W środę piłkarze ręczni Orlenu Wisły rozegrają mecz 1. kolejki Ligi Mistrzów grupy A. Przeciwnikiem będzie mistrz Portugalii. "Sporting Lizbona to zespół niezwykle zgrany, dlatego też będzie dla nas trudnym rywalem" – ocenił hiszpański trener płocczan Xavi Sabate. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Dwoma zwycięstwami w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej i zdobyciem Superpucharu Polski może się już pochwalić w tym sezonie najlepsza drużyna poprzedniego - Orlen Wisła.

W krajowych rozgrywkach płocczanie pokonali 32:19 na wyjeździe Wybrzeże Gdańsk oraz u siebie Chrobrego Głogów 35:14. Wygrali także z Industrią Kielce 27:23 i zdobyli Superpuchar Polski.

Teraz przyszedł czas na rozpoczęcie rywalizacji w rozgrywkach europejskich.

„Rozpoczyna się Liga Mistrzów. Jak wiadomo, są to najlepsze rozgrywki piłki ręcznej na świecie, w związku z czym naprawdę nie możemy się doczekać ich startu. Zaczynamy przeciwko bardzo trudnemu przeciwnikowi” - zauważył trener Sabate.

Orlen Wisła po raz trzeci z rzędu rozpoczyna rozgrywki LM od pojedynku z rywalem z Portugalii. W dwóch wcześniejszych latach było to FC Porto, teraz - Sporting Lizbona.

„Nasz pierwszy rywal to drużyna z dużą liczbą zawodników, którzy pracują ze sobą od lat. To także zespół z młodymi piłkarzami w składzie, którzy posiadają już doświadczenie, nawet na poziomie międzynarodowym. Sporting gra bardzo dobrze i jest niezwykle zgrany, dlatego też będzie dla nas trudnym rywalem" – skomentował szkoleniowiec.

Płocczanie do meczu przystąpią w najsilniejszym składzie. Sabate na razie nie wie, kto zagra w płockiej bramce. Warto dodać, że Orlen Wisła ma teraz trzech bardzo dobrych bramkarzy. W meczu z Wybrzeżem MVP spotkania został Marcel Jastrzębski, w pojedynku z Chrobrym – Victor Hallgrimsson, zaś w Superpucharze – Mirko Alilovic.

Znakomicie rozpoczęty sezon, dał włodarzom płockiego klubu okazję do przedłużenia kontraktu z trenerem Sabate. Umowa, która miała obowiązywać do czerwca 2026, została przedłużona do 30 czerwca 2028 roku. Szkoleniowiec ma szansę zostać trenerem najdłużej pracującym bez przerwy z drużyną. Z Orlen Wisłą Hiszpan związał się w 2018 roku.

Mecz 1. kolejki grupy A Ligi Mistrzów Sporting Lizbona – Orlen Wisła zostanie rozegrany 11 września. Początek o godz. 20.45. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP