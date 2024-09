Znakomite wieści dla Igi Świątek! Polka faworytką do zwycięstwa?

Dla tych, którzy nie mogli doczekać się powrotu na kort Igi Świątek mamy dobre informacje. Polka prawdopodobnie wystąpi w turnieju WTA 500 w Seulu. Dodatkowo liderce rankingu ubywa najmocniejszych rywalek. Na liście startowej zabrakło między innymi zwyciężczyni US Open Aryny Sabalenki.

Ćwierćfinał US Open nie był z pewnością wymarzonym rezultatem dla Igi Świątek. Polka poprawił co prawda wynik sprzed roku, ale porażka w dwóch setach z wyraźnie lepszą tego dnia Jessicą Pegulą pozbawiła naszą zawodniczkę awansu do najlepszej czwórki amerykańskiego szlema.

Polka do końca roku musi mieć się na baczności, jeśli chce utrzymać się na pozycji liderki rankingu WTA. Z tego względu nasza zawodniczka najprawdopodobniej weźmie udział w zbliżającym się turnieju WTA 500 w Seulu. Nasza zawodniczka znalazła się na liście uczestniczek zmagań w Korei Południowej i choć oficjalna drabinka nie jest znana, to wiele wskazuje na to, że lidera rankingu powalczy tu o kolejne punkty rankingowe.

Biorąc pod uwagę, że zmagania w Seulu od tego sezonu mają rangę 500, Polka może zgarnąć solidną zdobycz punktową. Dodatkowo Świątek ubywa wymagających rywalek. Na liście uczestniczek nie znalazły się między innymi Aryna Sabalenka, Jeleną Rybakina czy Jessica Pegula. Nie oznacza to jednak, że w Korei nie zagrają inne czołowe tenisistki. Na liście zgłoszeń znalazły się takie nazwiska jak Kasatkina, Pliskova czy Potapova.

Zmagania w Korei rozpoczną się 16 września.