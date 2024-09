Niezapomniane momenty w ostatnich sezonach PlusLigi. Rekordy, niespodzianki i wzruszające pożegnania

Rekord punktowych bloków w jednym meczu



W sezonie 2023/2024 w meczu rundy zasadniczej padła rekord punktowych bloków w jednym meczu. Miało to miejsce 10 grudnia 2023 roku w starciu Projektu Warszawa z Jastrzębskim Węglem. Zawodnik mistrzów Polski Norbert Huber w jednym meczu zaliczył aż 13 udanych bloków. Tym samym pobił rekord 10 bloków, który wspólnie dzierżyli: Piotr Nowakowski, Mateusz Sacharewicz i Karol Kłos.



Huberowi było mało. Poszedł za ciosem i wyśrubował rekord bloków w jednym sezonie. Na zakończenie kampanii 2023/2024 było to 149. Dla porównania drugi w zestawieniu Szymon Jakubiszak z Indykpolu AZS Olsztyn miał 78 bloków. Norbert Hubert pobił dotychczasowy rekord o 33 punkty. Wydaje się, że do tej pory na świecie nikt nie osiągnął zbliżonego wyniku.

Ponad 10 asów w jednym meczu PlusLigi



Sezon 2023/2024 przeszedł do historii za sprawą kolejnego rekordu. Jego autorem jest Jakub Bucki z Asseco Resovii Rzeszów. W jednym z ćwierćfinałów przeciwko Treflowi Sopot zaserwował aż 11 asów. To nowy rekord PlusLigi. Jakub Bucki znany jest z fantastycznej zagrywki. Kilka lat temu w sezonie 2018/2019 w jednym pojedynku zanotował 9 asów. Co ciekawe, również miało to miejsce w meczu z Treflem Gdańsk. Ewidentnie siatkarz ten ma sposób na obronę zespołu z Pomorza.

Warta Zawiercie po raz pierwszy w finale PlusLigi



Kolejnym wyjątkowym momentem w sezonie 2023/2024 był awans Aluron Warty Zawiercie do finału PlusLigi. Jurajscy rycerze dokonali tego po raz pierwszy w historii. Do finału wprowadził ich Michał Winiarski, który bardzo dobrze odnajduje się na ławce szkoleniowej. W wielkim finale zawiercianie musieli uznać wyższość broniącego tytułu Jastrzębskiego Węgla, jednak wicemistrzostwo Polski jest sporym sukcesem. Nie oddali złota bez walki.

Nokaut w finale PlusLigi 2022/2023



Przed finałem PlusLigi w sezonie 2022/2023 wielu kibiców zacierało ręce. O złoto walczyły bowiem dwie najlepsze drużyny w Europie, czyli Jastrzębski Węgiel i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Ci drudzy trzy razy z rzędu wygrywali Ligę Mistrzów. Spodziewaliśmy się wielkich emocji. Nieoczekiwanie jednak finał był jednostronny. To był prawdziwy nokaut w wykonaniu jastrzębian. Wygrali 3:0 i w całym finale stracili tylko jednego seta. Po latach powrócili na mistrzowski tron i wysłali reszcie sygnał, że chcą pozostać na nim na dłużej. Sukces powtórzyli rok później.

Legenda powiedziała pas



Jeden z najważniejszych momentów PlusLigi w ostatnich sezonach? Z pewnością jest nim zakończenie kariery przez Mariusza Wlazłego, czyli prawdziwą legendę reprezentacji Polski i polskiej ligi. Na najwyższym poziomie w Polsce występował przez 20 lat. Przez 17 lat reprezentował barwy Skry Bełchatów. Na zakończenie kariery przeniósł się do Trefla Gdańsk, gdzie dalej budował swoją legendę. Karierę zakończył w wieku 40 lat. Ostatni mecz Mariusza Wlazłego w PlusLidze miał miejsce 28 kwietnia 2023 roku w Warszawie, gdy Trefl Sopot rywalizował z Projektem o piąte miejsce. Lepsi okazali się warszawianie.

Z gdańskimi kibicami Mariusz Wlazły pożegnał się 24 kwietnia. Był to wzruszający moment. Co ciekawe jego syn Arkadiusz chce pójść w ślady ojca i symbolicznie zamienił go na zagrywce w trakcie pożegnalnego spotkania w Gdańsku. Czy Arkadiusz nawiąże do sukcesów swojego ojca? Będzie o to trudno, jednak dopóki piłka w grze, to wszystko jest możliwe.

