PlusLiga. Historia jednej z najlepszych lig siatkarskich na świecie

Powstała niemal ćwierć wieku temu, swoją rozpoznawalną wśród polskich kibiców nazwę ma od ponad 15 lat. Na jej parkietach zmagali się najlepsi siatkarze świata, gwiazdy tego sportu w Polsce i za granicą. PlusLiga to dziś jedna z najlepszych lig siatkarskich globu. Liczba grających tam gwiazd i wyniki polskich zespołów w rozgrywkach międzynarodowych tylko to potwierdzają.

Mistrzostwa Polski w siatkówce. Medale wręcza się od dekad

Historia wyłaniania mistrza Polski w siatkówce sięga lat 50. XX wieku. Przez lata dominowały w niej zespoły z Warszawy. Największy jednak sukces w skali kontynentu osiągnął Płomień Milowice. To była ekipa zbudowana między innymi z mistrzów świata i olimpijskich z reprezentacji Huberta Wagnera. Była to pierwsza polska drużyna sportowa, która wygrała europejskie zawody mistrzowskie.

Po dekadach zmagań postanowiono powołać do życia zawodową ligę siatkówki w Polsce. Stało się to w 2000 roku. Jej pierwszym zwycięzcą został Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle. To był świetny okres dla drużyny, która dwukrotnie obroniła tytuł.

Giganci PlusLigi. Skra, Resovia, ZAKSA, Jastrzębski Węgiel

Od 2008 roku rozgrywki zmieniają szyld. Zmaganiom najlepszych polskich klubów siatkarskich nadano miano PlusLigi. Był to okres dominacji PGE Skry Bełchatów. Klub ten zdobywał mistrzostwo za mistrzostwem, godnie też reprezentował Polskę na arenach międzynarodowych. Dowodzeni przez legendę polskiego sportu Mariusza Wlazłego bełchatowianie zdobyli cztery medale Ligi Mistrzów i trzy krążki Klubowych Mistrzostw Świata. Ich okres dominacji trwał do 2011 roku.

Później triumfy święciła Resovia. Drużyna ze stolicy Podkarpacia przez 8 sezonów nie opuszczała podium PlusLigi, zdobyła trzy mistrzostwa. Poza tym zagrała w finale Ligi Mistrzów i Pucharu CEV. Jej gwiazdą był libero Krzysztof Ignaczak.

Ci, od których zaczęła się wielka historia PlusLigi, przypomnieli o sobie w sezonie 2015/2016. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zdobyła wówczas mistrzostwo, a do 2023 roku zespół ten trzykrotnie jeszcze wygrywał złoty medal i trzykrotnie meldował się w finale. Kędzierzynianie pokazywali moc polskiej ligi siatkówki, udowadniając całej Europie, jak mocną są drużyną. Wygrywali Ligę Mistrzów w latach 2021- 2023. W ostatnim finale zmierzyli się z inną polską drużyną. Jastrzębskim Węglem.

Nie można też pominąć tych gigantów PlusLigi. Siatkarze z Jastrzębia Zdroju pozostawił za sobą w tyle rywali w 2021, 2023 i 2024 roku. Także w 2024 roku zaszli aż do finału europejskich rozgrywek.

Rekordy PlusLigi

Niemal 25-letnia historia PlusLigi to też mnóstwo meczów, które ludzie zapamiętali na długo. Najdłuższe spotkanie miało miejsce w sezonie 2008/2009. PGE Skra Bełchatów pokonała AZS po czterogodzinnym meczu!

Najwięcej widzów również oglądano w zwycięskim dla bełchatowian starciu. 11 tysięcy ludzi zgromadziło się w sezonie 2014/2015 by podziwiać zwycięstwo z Resovią.

Dużym zainteresowaniem cieszą się mecze Trefla Gdańsk, już trzy razy przyszło na nie ponad 10 tysięcy kibiców.

Michał Ruciak, Paweł Woicki i Mariusz Wlazły. Ci trzej zawodnicy są rekordzistami, jeśli chodzi o liczbę spotkań w PlusLidze. Każdy z nich zagrał ponad 500 razy! Ostatni z nich to zdecydowany rekordzista, jeśli chodzi o zdobyte punkty. Ma ich na koncie 7624. To tak jakby sam wygrał ponad 300 setów!

PlusLiga pełna gwiazd

Sukcesy w kontynencie i wspaniała siatkarska atmosfera przyciągają do Polski gwiazdy siatkówki. W tym sezonie PlusLigi zobaczymy na parkietach tytanów reprezentacji Polski - Bartosza Kurka, Wilfredo Leona, Tomasza Fornala czy Łukasza Kaczmarka.

Inni wielcy to: mistrz olimpijski, Francuz Benjamin Toniutti, medalista mistrzostw świata Brazylijczyk Thales Hoss oraz mistrz Azji Irańczyk Milad Ebadipur.



Wszystkie mecze PlusLigi można oglądać na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.