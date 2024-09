Poprzedni sezon PGE Projekt Warszawa zakończył na trzecim miejscu, pokonując Asseco Resovię w rywalizacji o brązowy medal. W przerwie między sezonami doszło do kilku istotnych zmian w składzie. Klub opuścili tacy zawodnicy jak amerykański środkowy Taylor Averill, czy polski przyjmujący Igor Grobelny, ale w ich miejsce przyszli Michał Kozłowski oraz Tobias Brand. Wśród nowych nabytków warto wspomnieć również o reprezentancie Polski Jakubie Kochanowskim, który związał się ze stołecznym klubem dwuletnim kontraktem. Kibice z niecierpliwością czekają na pierwszy mecz, aby zobaczyć, jak nowe twarze wkomponują się w zespół i czy uda się powtórzyć sukcesy z poprzedniego sezonu.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, mimo że w poprzednim sezonie zajęła dopiero 10. miejsce, to drużyna z ogromnym potencjałem i tradycjami. Kluczową postacią zespołu w nadchodzącym sezonie będzie Bartosz Kurek, który dołączył do ZAKSY w tym roku. Przed nowym sezonem ZAKSA również dokonała kilku transferów, mających na celu wzmocnienie składu. Do drużyny, oprócz Kurka, dołączyli m.in. Igor Grobelny, Mateusz Rećko oraz Rafał Szymura. Legenda reprezentacji Polski pozostaje jednak centralną postacią, na której będzie opierać się strategia drużyny. Kibice liczą na to, że jego forma i doświadczenie poprowadzą ZAKSĘ do sukcesów w nadchodzącym sezonie.

Relacja live i wynik na żywo z meczu PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek od godziny 14:45.