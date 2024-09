Wrócił temat pieniędzy w piłce kobiecej. "Najpiękniejsza piłkarka świata" wywołała burzę

Kolejna piłkarka poruszyła temat zarobków w futbolu. Tym razem zrobiła to najpopularniejsza zawodniczka w mediach społecznościowych.

Alishę Lehmann obserwuje na Instagramie ponad 17 mln osób. To czyni z niej nie tylko piłkarkę, ale także influencerkę. Jej słowa oraz zachowanie często jest komentowane w sieci i tak też było po jej niedawnym wywiadzie w "La Gazzetta dello Sport".



Zobacz także: Zalewski odsunięty od kadry Romy!

Po raz kolejny pojawił się temat pieniędzy. Szwajcarka zabrała głos na temat swoich zarobków.

- Rozmawiam z Douglasem (Luizem, piłkarzem Juventusu i jej partnerem - przyp.red.) po treningach i zawsze mówię mu, że to nie jest sprawiedliwe. Wykonujemy tę samą pracę, a on zarabia sto tysięcy razy więcej niż ja. Jako kobieta, jest to sprawa, która mnie dotyka - wyznała.

Lehmann dodała, że ten trend kiedyś się zmieni, ale do tego jeszcze daleka droga. Jej zdaniem, futbol kobiecy zyskuje na sile i jest coraz popularniejszy, więc powinny iść za tym większe finanse.

Szwajcarka od tego roku jest zawodniczką Juventusu. Wcześniej występowała też w m.in. w Aston Villi. Ma też 55 występów w kadrze narodowej.

Alisha Lehmann Zobacz galerię

Polsat Sport