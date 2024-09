To może być bardzo ciekawe starcie. Powracający do Olsztyna Jan Hadrava kontra Amin Esmaeilnezhad z Bełchatowa. W poprzednim sezonie to olsztynianie zamknęli Skrze drzwi do fazy play-off PlusLigi. Goście z pewnością będą chcieli się zrewanżować. Czy im się uda?

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze poznali rywali na mistrzostwach świata!

W zespole z Bełchatowa zaszło wiele zmian. Na stanowisko trenera zatrudniono Gheorghe'a Cretu, a z drużyną pożegnało się kilku cennych zawodników. Ekipa dziewięciokrotnych mistrzów Polski ma w tym sezonie jeden cel - włączyć się do gry o najwyższe cele.

Relacja live i wynik na żywo meczu na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.