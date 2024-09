Wielki siatkarski talent oficjalnie w nowym klubie. Będzie grał z gwiazdami

Utalentowanego tureckiego gracza łączono z klubem z Piacenzy już od dłuższego czasu. W sobotę klub z regionu Emilia-Romania oficjalnie ogłosił, że w nadchodzącym sezonie ligowym Mandiraci będzie występował w jego barwach.

ZOBACZ TAKŻE: Znakomity debiut. Pierwszy mecz w PlusLidze i od razu tytuł MVP (WIDEO)

- Gra w lidze włoskiej to spełnienie marzeń. Cieszę się, że dołączyłem do klubu z ambicjami i silną drużyną. Nie wiem wiele o mistrzostwach Włoch, wiem jednak, że są to trudne rozgrywki ze świetnymi zespołami. To będzie dla mnie bardzo piękne doświadczenie - powiedział reprezentant Turcji, cytowany w klubowym komunikacie.

Mierzącego 206 centymetrów 22-latka uważa się za siatkarza o wielkim potencjale. W poprzednich sezonach pokazywał swój nieprzeciętny talent występując w barwach Arkasu Izmir, z którym w 2022 roku zdobył Puchar Turcji. W sezonie 2023/2024 dotarł z Arkasem do finału Pucharu Turcji oraz do półfinału Pucharu CEV. Piacenza będzie pierwszym zagranicznym klubem w jego karierze.

Mimo młodego wieku, Mandiraci jest już bardzo ważnym ogniwem reprezentacji Turcji. W Lidze Narodów 2024 Mandiraci rozegrał w jej barwach jedenaście spotkań. Zdobył w nich 167 punktów, co dało mu 11. miejsce w rankingu najlepiej punktujących graczy VNL, najwyższe spośród wszystkich zawodników tureckiej kadry.

W drużynie z Piacenzy Mandiraci będzie rozwijał swój talent pod okiem trenera Andrei Anastasiego. Jego nowymi klubowymi kolegami będą m.in. dwukrotny mistrz olimpijski Antoine Brizard, lider kadry Kanady Stephen Maar, Serb znakomity Serb Uros Kovacević, kubański środkowy Robertlandy Simon oraz kilku reprezentantów Włoch - Yuri Romano, Gianluca Galassi, Alessandro Bovolenta oraz Leonardo Scanferla.

W sezonie 2023/2024 ekipa Gas Sales Bluenergy Piacenza odpadła z rywalizacji o mistrzostwo Włoch już w ćwierćfinale, przegrywając w pięciu meczach z Allianzem Mediolan. Na etapie 1/4 finału pożegnała się również z Ligą Mistrzów, z której została wyeliminowana przez Jastrzębski Węgiel.

GW, Polsat Sport