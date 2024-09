Iwanow: Niepokojąca niestabilność. Historia, która się powtarza

Za trzy tygodnie Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa będą się szykować do pierwszych spotkań w Lidze Konferencji. Niełatwych, bo los na „dzień dobry” przydzielił im najtrudniejszych przeciwników z całego dostępnego zestawu – „Jaga” wybierze się do Kopenhagi na Parken, a „stołeczni” podejmą Real Betis.

Gra w Europie to przyjemność, duma, zaszczyt, inna oprawa i duże pieniądze. Ale w tym czasie nie może przecież „uciekać” krajowe granie. Miniony weekend pod tym kątem obu naszym „międzynarodowym rodzynkom” się nie udał.



Przerwa na mecze reprezentacji miała być oddechem dla wyeksploatowanych letnim graniem w eliminacjach piłkarzy z Podlasia i Mazowsza. Jednocześnie odpowiednim czasem dla obu sztabów, aby nad pewnymi elementami popracować. Następny taki moment nastąpi po 6 października, gdy znów najwięcej miejsca zajmą sprawy reprezentacji i temat wyborów selekcjonera Michała Probierza. Na razie dla Legii i Jagielloni w tabeli wielkiej tragedii nie ma. Wizualnie. Punktowo jest już trochę gorzej.

Prestiżowo i wizerunkowo też wygląda to nie za ciekawie, kiedy mistrz kraju przegrywa 0:5, a główny pretendent na cztery mecze przed własną publicznością dwa przegrał. Zarówno Lech, jak i Raków zdobyły tymi wiktoriami coś więcej niż tylko punkty. Ligowa kierownica znów zaczyna znajdować się w ich rękach. Wracają do miejsca, którego tak naprawdę nie powinny opuszczać. No właśnie. Problem w tym, że od pewnego czasu powiela się podobny schemat.



Wiele wskazuje na to, że czwarty rok z rzędu mistrzem Polski będzie inna drużyna. Obrona trofeum to w tej chwili sprawa dla nikogo nieosiągalna. Każdy po „złocie” przeżywa większe lub mniejsze zawirowania. Sam rzut oka na lata i ostateczne rozstrzygnięcia wystarczy na szybką refleksję, co było dalej: 2022 – Lech Poznań, 2023 – Raków Częstochowa, 2024 – Jagiellonia Białystok… Historia niestety lubi się powtarzać. Jej ciąg dalszy pisze właśnie drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca.



Oczywiście, na Podlasiu nikt nie tworzył złudnego przeświadczenia, że „Jaga” ma obowiązek walki o powtórkę z maja. Przy Łazienkowskiej optyka jest już zupełnie inna. Stolica ostatnio cieszyła się z tytułu w 2021 roku, gdy drużyna prowadzona była jeszcze przez Czesława Michniewicza. Ile wydarzyło się od tamtego czasu, nie tylko w przypadku klubu, ale i losów jej ówczesnego trenera, świadczy o tym, jak było to dawno. Ta niestabilność krajowego „czempiona” jest niepokojąca. Jeżeli w najbliższym czasie nie nastąpi w tej kwestii jakaś równowaga, na Ligę Mistrzów z udziałem naszego klubu znów będzie trzeba długo poczekać.