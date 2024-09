Dobre informacje z Nysy! Słowa siatkarskiego trenera dają nadzieję

Nysa to jedno z najbardziej doświadczonych przez powódź miejsc w Polsce. Dzięki mobilizacji mieszkańców miasto przetrwało noc i nie znalazło się pod wodą. We wtorek głos zabrał szkoleniowiec PSG Stali - Daniel Pliński, który przekazał dobre wieści.

Siatkarze PSG Stali Nysa zaraz po przełożeniu meczu z Asseco Resovią Rzeszów wrócili do swojego miasta i włączyli się do działań ratowania miasta. Po tym, jak okazało się, że pękł wał, który miał chronić Nysę, mieszkańcy wspólnie rzucili się, by go wzmacniać. Wśród nich byli włodarze klubu oraz szkoleniowiec nysian - Daniel Pliński. Dzięki heroicznej postawie społeczeństwa miasto przetrwało i nie zostało zalane.

We wtorek około południa Pliński opublikował na platformie X nowy post. Wygląda na to, że sytuacja uległa poprawie.

"Nasza piękna Nysa ma się dobrze. Słońce świeci i wszystko wraca do normalności. Dziękujemy Wszystkim za wsparcie. Jutro może uda się wrócić do treningów" - napisał w najnowszym wpisie.

Mimo to zdecydowano o przełożeniu kolejnego spotkania. Pierwotnie planowany na 19 września mecz z PGE GiEK Skrą Bełchatów ma zostać rozegrane 12 lub 13 listopada.