Babilon MMA 47. Wyjątkowy apel przed galą. "Wspierajcie prawdziwy sport!"

Dokładnie dekadę temu zawodnik z Nowego Sącza został mistrzem świata WAKO PRO po znokautowaniu faworyta na imprezie rozgrywanej na wyspach Trynidadu i Tobagu w odległym archipelagu Małych Antyli. 10 lat później - już jako zasłużony weteran sportów walki - Dudek spróbuje zdobyć mistrzowski pas Babilon w K1 na gali Babilon MMA 47 w innych nietypowych okolicznościach, walcząc w klatce 125 metrów pod powierzchnią.

– Szybko minęło tych 10 lat. Pamiętam jak dziś, kiedy wyjechałem na egzotyczna wyspę, gdzie znokautowałem gospodarza w walce o pas mistrza świata! Dla mnie była to wielka przygoda. Szkoda, bo wtedy sporty walki nie były tak popularne jak dziś i nie było takiego wydźwięku, że Polak nokautuje gospodarza w tak egzotycznym kraju – wspomina z żalem Dudek. – Nie traktuję tego najbliższego pojedynku jako zwieńczenia kariery. Walkę o pas Babilon MMA traktuję jako zaszczyt i docenienie mnie jako dobrego kickboksera. Nie często się zdarza, aby walka w formule K1 była main eventem na gali MMA!



Od kilku lat Dudek łączy występy w boksie zawodowym i K1. W obu dyscyplinach radzi sobie świetnie – nie przegrał ani jednego pojedynku od trzech lat, a jego passa zwycięstw stale się wydłuża. W boksie zawodnik klubu Fight House Nowy Sącz znokautował niepokonanego wcześniej Krzysztofa Wojciechowskiego (4-0-1) i zawodnika MMA Bartłomieja Nowaka oraz pokonał na punkty Krzysztofa Rytę, a w kickboxingu zaliczył dwie wygrane nad Dominikiem Zadorą (najpierw TKO 1, później dominująca decyzja w rewanżu), pobił także Stepana Gubę (KO 1), Patryka Kocaja i Denisa Dąbkowskiego (obu na punkty).



– Nigdy nie planowałem, że będę walczyć w wieku 40 lat. No i proszę, walczę i wygrywam! Więc nie planuję sztywnej daty końca kariery. Jest dobrze, płynę z prądem. Priorytetem dla mnie jest zdobycie pasa w K1, ale boks naprawdę mnie kręci i jeśli wygram ten pas, to jeszcze bardzo chętnie napsuję krwi pięściarzom, a może uda się także zdobyć jakiś cenny bokserski skalp – tłumaczy Dudek.



Wygrana w zbliżającym się pojedynku mistrzowskim nie przyjdzie jednak łatwo i Dudek wcale nie jest faworytem starcia z czeskim fighterem. W kickboxingu „Tolya” Hunanyan legitymuje się znakomitym bilansem 39-8, a podczas poprzednich wizyt w Polsce wygrywał z mocnymi zawodnikami na galach DSF i FEN.



– Hunanyan to bardzo dobry fighter. Jest bardzo niewygodny i nieszablonowy. Z takimi zawodnikami zawsze się trudno walczy. Mamy przed sobą 15 minut stójkowej wojny, więc będzie czas, aby bliżej się poznać. Pomysł i plan na walkę jest. Ciężko będzie zaskoczyć tak dobrego rywala. Sądzę, że dyspozycja dnia będzie miała duże znaczenie. Ja trenuję bardzo mocno, on również. Zetrą się dwa style i to będzie bardzo ciekawe. Myślę, że atutem będzie moja kondycja i wola wygranej! Z mojej strony chcę przekazać kibicom, aby wspierali, kibicowali i oglądali prawdziwy sport. Kupujcie bilety, przychodźcie na wydarzenia, oglądajcie w TV i komentujcie w social mediach. A kibicom którzy będą oglądać Babilon MMA z numerkiem 47 życzę ogromu emocji. My zawodnicy już się o to postaramy! – kończy Rafał Dudek.

Karta walk Babilon MMA 47:

Walka wieczoru o mistrzowski pas Babilon w formule K1 do 77 kg: 5 x 3 min - Rafał Dudek (32-17) vs Anatoly Hunanyan (39-8)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg): 3 x 5 min – Mateusz Makarowski (11-7-1) vs Łukasz Rajewski (13-10)

Walka w wadze średniej (do 84 kg): 3 x 5 min – Filip Tomczak (10-5-1) vs Mariusz Krzeszowski (3-1)

Walka w w wadze półciężkiej (do 93 kg): 3 x 5 min – Iwo Baraniewski (3-0) vs Carlos „Miyagi” Salazar (6-2)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg): 3 x 5 min – Kacper „Sandro” Pakeltys (2-0) vs Oskar Staszczak (debiut)

Walka w wadze piórkowej (do 66 kg): 3 x 5 min – Filip Szostak (2-1) vs Jakub Syc (2-1) Walka w umownym limicie do 86 kg:

3 x 5 min - Yehor Olijnik (1-0) vs Kamil Turalski (1-0) Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min – Olgierd Kozielski vs Oliwier Hajok

Walka semi-pro w wadze ciężkiej (do 120 kg): 3 x 3 min – Stanisław Ogorzałek vs Piotr Osiński

Informacja prasowa