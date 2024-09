Gwiazdorska obsada jubileuszowej gali! Hit za hitem

To będzie wielki powrót zawodowego boksu do Żukowa. Ostatni raz pięściarze grupy Rocky Boxing walczyli tam 2 czerwca ubiegłego roku, a w walce wieczoru Kacper Meyna zdobył frankofoński pas WBC wagi ciężkiej.

- Żukowo to bardzo jasny punkt na naszej mapie - zaznacza promotor Krystian Każyszka. - To wrota Kaszub, ale także, za przykładem Kacpra Meyny wrota do wielkich karier naszych pięściarzy. Miasto i pani burmistrz Mariola Zmudzińska objęli honorowy patronat nad Rocky Boxing Night 20. A my zaprosimy do ringu aż trzech mistrzów! To będzie naprawdę duże sportowe wydarzenie.

W pojedynku wieczoru zobaczymy doświadczonego Nikodema Jeżewskiego, który w ostatnim występie efektownie znokautował rywala. Czołowy polski pięściarz stoczy w Żukowie walkę w kategorii bridger, tej samej, w której mistrzem ostatnio był Łukasz Różański.

Karta walk jubileuszowej, dwudziestej gali Rocky Boxing Night, naszpikowana jest gwiazdami grupy. Po pewnej wygranej z Janem Lodzikiem do ringu powróci posiadacz frankofońskiego pasa WBC w wadze półśredniej Mateusz Polski. Dla efektownie walczącego "Polaczka" będzie to już dziewiąty, zawodowy pojedynek.

Podobnie jak Polski, frankofoński pas WBC, tyle że w wadze półciężkiej, posiada Kajetan Kalinowski, który jednocześnie jest także Mistrzem Polski w tej samej kategorii wagowej. Kalinowski dał ostatnio piękny, wygrany pojedynek z Łukaszem Staniochem, a że z lubością nokautuje rywali bez wątpienia będzie mocnym punktem karty walk gali w Żukowie.

Tak samo jak Dominik Harwankowski. Świeżo upieczony mistrz Polski w wadze lekkiej przystąpi do 14. zawodowej walki po wygranej z innym czołowym pięściarzem tej kategorii wagowej Radomirem Obruśniakiem.

W Żukowie, po raz kolejny polskim kibicom zaprezentuje się Angelika Krysztoforska. Młoda zawodniczka wagi koguciej stoi u progu walki o europejski tytuł i wiele wskazuje, że 26 października zrobi ostatni krok przed podbojem Starego Kontynentu.

Na gali Rocky Boxing Night 20 w ringu wystąpią też Filip Wąchała, Dawid Turzeniecki i Łukasz Puczyński. Wydarzenie będzie transmitowane w otwartym kanale Super Polsat oraz na sportowych antenach telewizji Polsat.

Rywali polskich pięściarzy grupa Rocky Boxing przedstawiać będzie w informacjach prasowych i w mediach społecznościowych.

Informacja prasowa