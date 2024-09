Niespodziewana porażka Barcelony w Lidze Mistrzów!

FC Barcelona dość niespodziewanie przegrała z AS Monaco w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie zakończyło się rezultatem 2:1. Od zwycięstw zmagania w nowej edycji Champions League rozpoczęli m.in. Atletico Madryt i Bayer Leverkusen. Oto wyniki czwartkowych spotkań Ligi Mistrzów.

Zaczęło się od spotkań w Belgradzie i Rotterdamie. Crvena zvezda przegrała z Benfiką, a Feyenoord musiał uznać wyższość Bayeru. Na szczególną uwagę zasługuje występ zespołu mistrza Niemiec. "Die Werkself" wygrała aż 4:0 i od mocnego uderzenia rozpoczęła nowy sezon Champions League.

ZOBACZ TAKŻE: PZPN chce pożegnać legendy. Trwają rozmowy, są nowe informacje

Następnie rozegrano cztery kolejne mecze. Niezwykle ciekawie zapowiadało się starcie Barcelony z AS Monaco. Kluczowa dla losów tego spotkania okazała się sytuacja z 11. minuty gry. Po błędzie Marca-Andre ter Stegena Eric Garcia popełnił faul, za który został ukarany czerwoną kartką. "Duma Katalonii" musiała sobie radzić w osłabieniu, z którego monakijczycy skorzystali pięć minut później. Do siatki trafił Maghnes Akliouche.

Barcelona doprowadziła do wyrównania w 28. minucie meczu. Bramkę zdobył Lamine Yamal. Ostatecznie to piłkarze z Księstwa przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w 71. minucie gry. Gola na wagę zwycięstwa dla Monaco strzelił George Ilenikhena. W końcówce meczu sędzia podyktował jeszcze rzut karny dla drużyny Adiego Huttera. Po analizie VAR postanowił jednak zmienić decyzję i ostatecznie AS Monaco pokonało Barcelonę 2:1. Robert Lewandowski zszedł z boiska w 80. minucie gry. W kadrze Monaco zabrakło kontuzjowanego Radosława Majeckiego.

Bezbramkowym remisem zakończyło się starcie Atalanty Bergamo z Arsenalem. Cały mecz na ławce rezerwowych spędził Jakub Kiwior. Atletico Madryt po czterech minutach meczu przegrywało 0:1 z RB Lipsk. W 28. minucie gry do wyrównania doprowadził Antoine Griezmann, a w doliczonym czasie gry do drugiej połowy bramkę na wagę zwycięstwa dla "Rojiblancos" zdobył Jose Maria Gimenez. Natomiast Brest pokonał 2:1 Sturm Graz.

Wyniki czwartkowych meczów Ligi Mistrzów - 19.09

Crvena zvezda - Benfica 1:2 (0:2)

Bramki: Milson 86 - Akturkoglu 9, Kokcu 29

Feyenoord - Bayer Leverkusen 0:4 (0:4)

Bramki: Wirtz 5, Grimaldo 30, Wirtz 36, Wellenreuther 45 (sam.)

Atletico Madryt - RB Lipsk 2:1 (1:1)

Bramki: Griezmann 28, Gimenez 90 - Sesko 4

Brest - Sturm Graz 2:1 (1:0)

Bramki: Magnetti 23, Sima 56 - Fernandes 45 (sam.)

Atalanta - Arsenal 0:0

Monaco - FC Barcelona 2:1 (1:1)

Bramki: Akliouche 16, Ilenikhena 71 - Yamal 28