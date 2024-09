Ekstraliga rugby: Ogniwo w „Smoczej Jamie”, mistrz Polski jedzie do Lublina

Piąta kolejka nie tylko da nam kilka odpowiedzi na pytania dotyczące formy ligowej czołówki i pretendentów do medali, ale również będzie sprawdzianem wytrzymałości zawodników. To trzeci tydzień z rzędu, kiedy rugbiści wybiegają na boisko, więc pojawia się z pewnością pierwsze w sezonie zmęczenie, które może mieć wpływ na wyniki poszczególnych zespołów. Drużyny z głębszymi rezerwami będą miały prawdopodobnie więcej argumentów, by odnieść zwycięstwa.

O pierwsze zwycięstwo

W sobotę będziemy mogli śledzić dwa mecze ekstraligi. W pierwszym Drew Pal 2 Lechia Gdańsk podejmie KS Budowlanych WizjaMed Łódź i dla każdej ze stron będzie to bardzo ważny mecz. Oba zespoły nie wygrały w tym sezonie jeszcze żadnego spotkania i nie zanotowały choćby defensywnego punktu bonusowego. Wiosną, gdy „Lwy” podejmowały Budowalnych doszło do niemałej sensacji. Beniaminek pokonał wówczas Lechię, wygrywając swój pierwszy i jedyny mecz w sezonie. Czy ten scenariusz się powtórzy? Lechia jest w przebudowie, ale to równocześnie zespół z dużymi ambicjami, który chce odwrócić wreszcie kartę i dać swoim kibicom trochę radości, po słabym starcie rozgrywek. Poprzednie mecze Budowlanych pokazały jednak, że drużyna Chrisa Hitta rośnie w siłę, więc pokonanie ich będzie wymagało od gdańszczan maksymalnego zaangażowania na boisku.

Drugi z sobotnich meczów również zostanie rozegrany w Trójmieście. Niepokonana Life Style Catering Arka Gdynia podejmie Budmex Rugby Białystok. Wiceliderzy mają tyle samo punktów co Orlen Orkan Sochaczew, a od pierwszego miejsca dzieli ich różnica dwóch „małych” punktów zdobytych w dotychczasowych spotkaniach. Grając na własnym boisku, z szansą na zostanie nowym liderem, „Buldogi” z pewnością nie będą chciały wypuścić okazji z rąk. To może być więc popis ofensywnej gry gospodarzy, którzy jednocześnie nie mogą dać się ponieść, bo białostoczanie udowodnili już, że potrafią wykorzystywać błędy rywala i punktować nawet przeciwko najsilniejszym zespołom.

Pierwszy wyjazd mistrzów, mecz kolejki w Krakowie

Ten weekend przyniesie również pierwszy wyjazdowy mecz Orlen Orkana Sochaczew. Trzy poprzednie mistrzowie Polski rozegrali na własnym boisku (doszło do zmiany lokalizacji spotkania 3. kolejki z Awentą Pogonią Siedlce). Czy maszyna, która tak dobrze pracowała na starcie sezonu, będzie nadal funkcjonować bez zarzutu? Wydaje się, że Edach Budowlani Lublin nie są w tym sezonie tak groźnym przeciwnikiem, jak przed rokiem (2023), gdy spotkali się z Orkanem w „małym finale”. Zespół ma dość krótką ławkę rezerwowych, ale nie brakuje mu charakteru i woli walki. Jeśli postawi mocno na obronę, a jednocześnie będzie mądrze rozgrywać swoje akcje i wytrzyma to starcie fizycznie, to może podjąć wyrównaną walkę. Zdecydowanym faworytem pozostają jednak goście.

Faworyta nie sposób wskazać w czwartym meczu kolejki. Juvenia podejmuje Ogniwo i konia z rzędem temu, kto przewidzi przebieg tego spotkania. Oba zespoły mają dotąd na koncie tylko jedną przegraną – wyjazdową z Orlen Orkanem Sochaczew. W ostatnich dwóch sezonach sopocianie wygrywali bezpośrednie pojedynki na własnym boisko, a krakowianie rewanżowali się u siebie. Ta statystyka wskazywałaby więc na gospodarzy, jednak goście znani są z żelaznej taktyki i umiejętności wygrywania meczów z każdym zespołem w polskiej lidze. Jedno jest pewne – szykuje się ciekawy pojedynek zarówno formacji młyna, jak i ataku. Spore znaczenie będą miały stałe fragmenty gry, a także dyscyplina, ponieważ zarówno Juvenia, jak i Ogniwo mają w składzie kopaczy, którzy po rzutach karnych mogą odwrócić losy spotkania. Słowem, szykuje się bardzo zacięte i pasjonujące widowisko!

5. kolejka Ekstraligi Rugby:

Sobota 21.09

13:00 Drew Pal 2 Lechia Gdańsk - KS Budowlani WizjaMed Łódź

16:00 Life Style Catering Arka Gdynia – Budmex Rugby Białystok

Niedziela 22.09

14:00 Edach Budowlani Lublin - Orlen Orkan Sochaczew

15:00 RzKS Juvenia Kraków – Ogniwo Sopot

Pauzuje: Awenta Pogoń Siedlce

Robert Małolepszy