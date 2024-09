Debiut i od razu zwycięstwo! Tak wyglądał pierwszy mecz Wilfredo Leona w PlusLidze

I choć nie rozpoczął tego meczu w pierwszym składzie, dane było mu go zakończyć skutecznym atakiem. Wilfredo Leon po raz pierwszy pojawił się na parkiecie przy stanie 20:21 w premierowej odsłonie. Była to jednak krótka zmiana, bo po zaledwie dwóch akcjach na boisko wrócił Kewin Sasak. Na to, by dłużej pograć, przyjmujący reprezentacji Polski musiał jeszcze poczekać.

Kolejne wejście Leon zanotował w przy stanie 19:19 w drugim secie. Zastąpił Jakuba Wachnika i pozostał w grze już do końca partii, przyczyniając się do tego, że tym razem w końcówce lepszy okazał się jego zespół. Swój pierwszy atak w PlusLidze skrzydłowy Bogdanki LUK-u zepsuł - z trudnej, sytuacyjnej wystawy uderzył w siatkę. Poprawił się już chwilę później - wybijając piłkę w aut po rękach rywali dał swojej drużynie ważny punkt na 22:23. Udało mu się również zakończyć tę partię efektownym blokiem na Piotrze Orczyku (25:23).

W trzecim secie Leon się nie pojawił. Wszedł za to w bardzo trudnym momencie czwartego, gdy gospodarze tracili aż siedem punktów do siatkarzy Trefla. Bogdance udało się podgonić wynik, ale w końcówce lepsi okazali się rywale, więc o wszystkim decydował tie-break.

A w nim goście konsekwentnie próbowali "ustrzelić" Leona zagrywką. On nie popełniał jednak błędów, a co więcej - sam odpłacił się rywalom trudnym serwisem, po którym piłka wróciła stronę lublinian i umożliwiła im wyprowadzenie kontry na wagę dwupunktowego prowadzenia (7:5). Przewaga wzrosła do kilku punktów, a po chwili gospodarze stanęli przed szansą na przypieczętowanie zwycięstwa w tym jakże emocjonującym starciu. Pierwszą piłkę meczową gracze Trefla jeszcze obronili, przy drugiej Leon zakończył mecz atakiem z lewego skrzydła.

Leon zanotował dobry występ. Zdobył siedem punktów: pięć atakiem (50% skuteczności) i dwa blokiem. Zanotował też 55% pozytywnego przyjęcia. Kolejną okazję do gry siatkarz będzie miał już 29 września. Bogdanka LUK Lublin zagra wtedy z Barkomem Każany Lwów.